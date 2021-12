Le prix de Polkadot envisage un nouveau test de 30 $ après que le DOT ait franchi un obstacle de trois semaines | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot plane juste au-dessus du niveau de retracement de 70,5% à 23,56 $.

La récente cassure d’une ligne de tendance à la baisse suggère que le DOT pourrait retester 30 $.

Une clôture quotidienne en dessous de 22,50 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du polkadot se négocie au-dessus des zones d’inversion cruciales sur une période plus longue, indiquant une diminution de la pression à la baisse. Sur une période plus courte, cependant, le DOT a récemment franchi une barrière de résistance cruciale, révélant son intention d’aller plus haut.

Le prix de Polkadot vise un sommet plus élevé

Le prix de Polkadot était bloqué en dessous d’une ligne de tendance baissière depuis le 30 novembre. Plusieurs tentatives pour franchir cette ligne de tendance ont échoué jusqu’au 20 décembre, où le DOT a produit un chandelier de quatre heures au-dessus.

Cette évolution a été suivie d’une rapide augmentation de 4% jusqu’au niveau où le prix de Polkadot se négocie actuellement – 25,16 $. Les investisseurs doivent noter qu’il est possible que le DOT baisse et reteste le niveau de retracement de 70,5% à 23,56 $. Dans certains cas, l’altcoin pourrait baisser pour collecter les liquidités inférieures à 22,50 $.

Cependant, il faut s’attendre à un renversement à l’un ou l’autre de ces niveaux. Une augmentation de la pression d’achat propulsera le DOT vers la barrière immédiate à 27,36 $, indiquant une ascension de 9 % par rapport à la position actuelle. Cependant, la tendance haussière à court terme devrait plafonner à 30 $, ce qui représente un gain de 18 %.

Dans un cas très haussier, le prix Polkadot pourrait s’étendre jusqu’au niveau de retracement de 50 % à 32,73 $ pour combler l’écart de juste valeur présent en dessous.

Graphique en 4 heures DOT/USDT

D’un autre côté, si le prix de Polkadot ne parvient pas à se maintenir au-dessus du niveau de support de 22,50 $ et produit une clôture quotidienne en dessous, la thèse haussière sera invalidée. Dans ce cas, le DOT descendra pour tester à nouveau le niveau de retracement de 79% à 19,76 $, où les acheteurs auront une autre tentative à la hausse.