Les acheteurs de Chainlink s’accumulent pour pousser LINK vers un objectif conservateur à 28 $ | Cryptomonnaie

Le prix des maillons de chaîne atteint un plancher alors que les acheteurs interviennent pour empêcher tout mouvement supplémentaire vers le sud.

Un rassemblement de Noël est sur la table pour Chainlink car il envisage un gain de 35%.

Les menaces à la baisse subsistent mais sont probablement de portée limitée.

Le prix des maillons de chaîne développe une tendance exceptionnellement haussière sur son graphique en points et chiffres d’inversion de 0,50 $/3 cases. En conséquence, l’atteinte du niveau d’entrée de cette configuration commerciale hypothétique pourrait entraîner un pic considérable vers la zone de valeur de 28 $.

Le prix du maillon de chaîne est prêt à rebondir et à augmenter, les vendeurs à découvert sont probablement piégés et ressentent la pression

Le prix du maillon de chaîne a une série de plus bas ascendants sur son graphique Point and Figure tout en développant également un triple sommet. De plus, une configuration triangulaire ascendante s’est formée, donnant une plus grande probabilité d’une cassure haussière dans un proche avenir.

L’opération longue hypothétique est un ordre d’achat stop à 21 $, un stop loss à 19 $ et un objectif de profit à 28 $. Cette configuration commerciale représente une récompense de 3,5:1 pour le risque. De plus, un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tous les bénéfices implicites après l’entrée.

L’objectif de 28 $ est probablement trop prudent, mais il est basé sur la méthode de l’objectif de profit vertical dans l’analyse des points et des chiffres. Les acheteurs peuvent envisager de prendre des bénéfices à 28 $, car ils se situent juste au-dessus de la ligne de tendance actuelle du marché baissier. Atteindre 28 $ convertirait le prix de Chainlink en un marché haussier, et la pression de vente probable entraînerait le premier recul – un bon signe pour un retour à des prix plus élevés.

Chainlink 0,50 $/3 boîtes Tableau des points et des figures d’inversion

La configuration longue hypothétique est invalidée si le prix de Chainlink passe en dessous de la zone de valeur de 14 $. Si ce mouvement devait se produire, le prix de Chainlink serait menacé d’un crash éclair vers la fourchette de 9 $.