Prédiction des prix des crypto-monnaies : Shiba Inu, Cardano & Bitcoin – American Wrap 22 décembre | Cryptomonnaie

Shiba Inu sort de la tendance baissière et vise 38% de gains à la hausse

Le prix du Shiba Inu (SHIB) a dépassé une ligne de tendance descendante dictant l’action des prix depuis début décembre. Avec ce signal haussier, de plus en plus d’investisseurs se joignent au rallye, faisant grimper l’indice de force relative (RSI). Attendez-vous à ce que ce soit le début d’un rallye de Noël qui entrera dans le Nouvel An avec un premier objectif de prix à 0,00004490 $, le niveau de 61,8% de Fibonacci.

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP: le rallye de Noël Crypto commencera tôt

Le prix du Bitcoin trouve un support proche de la zone de valeur de 48 000 $, créant une opportunité d’achat avant sa prochaine percée majeure. Ensuite, le prix d’Ethereum développe un trio de niveaux de rupture importants dans la zone de valeur de 4 300 $. Enfin, le prix XRP amorce un mouvement plus large vers la zone de valeur de 3,00 $ avec un test de résistance initial à 1,38 $.

Cardano reste stable au-dessus du support alors que les vents arrière émergent dans les cryptos

Le prix de Cardano (ADA) voit des signes haussiers alors que le sentiment du marché devient positif pour les crypto-monnaies. Attendez-vous à ce que l’activité d’achat persiste tout au long de la journée avec un objectif à court terme à 1,40 $. D’ici Noël, attendez-vous à ce que 1,70 $ soit visible après une cassure au-dessus de la ligne de tendance noire descendante et du niveau historique de 1,67 $. Alors que ce rallye se poursuit, il y a de fortes chances qu’il se prolonge dans la nouvelle année.