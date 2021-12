Les vendeurs d’Algorand se tarissent alors que la récupération d’ALGO à 2,50 $ commence | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand développe un modèle de retournement haussier rare.

Les vendeurs à découvert commencent à être piégés, ressentant la pression alors que ALGO augmente.

Les risques à la baisse sont présents mais limités.

Le prix d’Algorand a donné aux traders et aux traders un mal de tête prolongé au cours des trois derniers mois. Une série de fausses évasions plus haut et plus bas a donné lieu à un commerce de portée prolongé qui a mis en garde contre certains mouvements plus profonds vers le sud, mais ce n’est peut-être plus le cas.

Le prix d’Algorand forme un gros piège à traders, 75 % de gain à venir

Le prix d’Algorand développe l’un des modèles de retournement haussier les plus rares et les plus recherchés dans l’analyse des points et des figures : le Shakeout haussier. Le modèle Bullish Shakeout n’est valable que pendant une tendance haussière et apparaît près ou au bas d’un mouvement correctif. Les exigences de modèle sont de deux à trois Os en dessous d’un triple bottom (minimum de deux Os, maximum de trois Os) au bas d’un swing.

La force de ce modèle est la façon dont il affecte les vendeurs à découvert. Une cassure en dessous d’un triple fond est un signal court puissant et que de nombreux traders de Point and Figure considèrent comme le minimum de critères pour une entrée. Cependant, lorsque le triple fond ne parvient pas à produire un mouvement soutenu vers le bas, les vendeurs à découvert sont piégés. Et à mesure que les prix montent, les shorts piégés finissent par se transformer en acheteurs et exacerber la pression d’achat.

Algorand a rempli toutes les conditions pour un Bullish Shakeout, et à cause de cela, une longue opportunité existe maintenant. L’entrée longue théorique se situe sur le renversement à 3 cases avec un stop d’achat à 1,375 $, un stop loss à 1,25 $ et un objectif de profit à 2,50 $. Ce commerce représente une récompense de 9:1 pour l’opportunité de risque. Un stop suiveur à trois cases protégerait tout profit implicite après l’entrée.

ALGO/USDT 0,025 $/3 boîtes Tableau des points d’inversion et des chiffres

Aussi haussière que soit cette configuration commerciale, ses règles d’entrée sont particulières. Pas plus de trois O peuvent se développer en dessous du triple fond. Cela signifie que si le prix d’Algorand passe à 1,2250 $ ou moins, la configuration longue est invalidée.