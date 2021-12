Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP: le rallye de Noël Crypto commencera tôt | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin développe des opportunités d’achat haussières.

Le prix d’Ethereum est positionné pour une cassure à 6 300 $.

Le prix XRP commence à atteindre 1,38 $.

Le prix du Bitcoin trouve un support proche de la zone de valeur de 48 000 $, créant une opportunité d’achat avant sa prochaine percée majeure. Ensuite, le prix d’Ethereum développe un trio de niveaux de rupture importants dans la zone de valeur de 4 300 $. Enfin, le prix XRP amorce un mouvement plus large vers la zone de valeur de 3,00 $ avec un test de résistance initial à 1,38 $.

Le prix du Bitcoin offre une nouvelle opportunité longue avant un rassemblement de Noël

Le prix du bitcoin a une excellente configuration longue sur son graphique à points et à chiffres d’inversion de 1 000 $/3 cases. L’idée longue théorique est un ordre stop d’achat à 50 000 $ avec un stop loss à 46 000 $ et un objectif de profit projeté à 69 000 $. Cette longue idée représente une récompense de 4,75:1 pour le risque. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tous les bénéfices implicites après l’entrée.

BTC/USD 1 000 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Il est prévu que la cassure au-dessus du double sommet à 49 000 $ générerait un élan suffisant pour le voir franchir l’angle du marché baissier et convertir Bitcoin en un marché haussier. L’idée longue est invalidée si le prix du Bitcoin passe en dessous de 43 000 $ avant l’entrée.

Le prix de l’Ethereum pourrait exploser au-dessus de la zone de valeur de 6 000 $

Le prix d’Ethereum a l’une des ruptures les plus idéales sur son graphique Point and Figure qu’il a eu depuis longtemps. La configuration hypothétique actuelle permettrait d’atteindre trois événements haussiers simultanément.

Premièrement, l’entrée du prix Ethereum confirmerait une cassure au-dessus d’un double sommet. Deuxièmement, l’entrée confirmerait une cassure au-dessus d’un motif en triangle symétrique. Et troisièmement, l’entrée pousserait Ethereum au-dessus de l’angle du marché baissier (ligne diagonale rouge) et convertirait le graphique Point and Figure en un marché haussier.

L’entrée longue hypothétique est un ordre stop d’achat à 4 300 $, un stop loss à 3 900 $ et un objectif de profit projeté à 6 300 $. Ce commerce représente une récompense de 5:1 pour la configuration du risque. Un stop suiveur à trois cases aiderait à protéger tout profit implicite après l’entrée.

ETH/USD 100 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

L’idée longue est invalidée si le prix d’Ethereum tombe en dessous de 3 500 $ avant le déclenchement de l’entrée.

Le prix XRP atteindra 3,00 $, mais d’abord, un test de 1,38 $ est nécessaire

Le prix XRP a une configuration longue possible sur son graphique Point et Figure d’inversion de 0,02 $/3 cases. L’idée longue est un ordre stop d’achat à 0,96 $, un ordre stop à 0,88 $ et un objectif de profit à 1,38 $. Ce commerce représente une récompense de 5,25:1 pour la configuration du risque. Un stop suiveur à deux ou trois cases aiderait à protéger et à profiter une fois le niveau d’entrée déclenché.

L’objectif de profit peut sembler quelque peu conservateur, d’autant plus que l’analyse récente prévoit des mouvements vers la fourchette de 3,00 $. Cependant, il y a eu une résistance substantielle près des zones de prix de 1,38 $ à 1,44 $ dans le passé qu’il est peu probable que le XRP passe sans une certaine résistance initiale.

Après avoir atteint 1,38 $ – 1,44 $, une certaine pression de vente vers la zone de 1,15 $ est probable. Si cela tient comme support, la route vers 3,00 $ est plus simple.

XRP/USDT 0,02 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Pour invalider l’idée longue actuelle, le prix XRP devrait clôturer en dessous du niveau de 0,50 $.