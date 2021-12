Jack Dorsey prédit que Bitcoin remplacera le dollar américain, considère le BTC comme inévitable | Cryptomonnaie

L’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey est optimiste sur Bitcoin, estime que la plus grande crypto-monnaie remplacera le dollar américain.

Le milliardaire de la technologie a partagé ses perspectives haussières sur le prix du Bitcoin au milieu d’un effondrement des prix en cours.

Les analystes prédisent un recul du prix du Bitcoin avant que l’actif n’entre dans un rallye.

Les partisans pensent que l’ancien PDG de Twitter tient à poursuivre son intérêt pour Bitcoin depuis son départ de la société de médias sociaux. Dorsey est optimiste sur Bitcoin et prédit que l’actif remplacera le dollar américain.

Bitcoin pourrait remplacer le dollar américain selon le milliardaire de la technologie

Jack Dorsey, l’ancien PDG de Twitter, a récemment quitté la société de médias sociaux pour se concentrer sur sa société de paiement Square. Dorsey a récemment partagé ses réflexions sur Bitcoin, il pense que Bitcoin finira par remplacer le dollar américain.

Le prix du Bitcoin a affiché des gains de plus de 107% au cours des douze derniers mois. Malgré le récent krach des prix, le prix du Bitcoin a perdu 20 % de sa valeur il y a un mois.

Cardi B, rappeur américain de renom, a demandé si Bitcoin remplacerait le dollar américain dans un tweet. Le milliardaire de la technologie a répondu au tweet par l’affirmative.

Pensez-vous que la crypto va remplacer le dollar ? – Cardi B (@iamcardib) 21 décembre 2021

Le prix du Bitcoin a affiché des gains de plus de 4% au cours des dernières 24 heures. Les commentaires de Dorsey ont alimenté un récit haussier pour l’actif. Les analystes ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et ont prédit que l’actif n’est pas prêt à éclater.

@Koolaid_crypto, un analyste crypto sur Twitter a prédit un recul avant une remontée des prix du Bitcoin. L’analyste s’attend à ce que Bitcoin atteigne un autre plus bas et un plus bas avant que l’actif ne reprenne sa tendance haussière.

L’analyste note que le prix du Bitcoin a rebondi sur le support et teste actuellement la résistance supérieure à 48 470 $.

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix du Bitcoin pourrait s’inverser dans une phase d’expansion haussière.