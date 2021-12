Portefeuille Bitcoin dormant contenant 321 BTC activé après huit ans | Cryptomonnaie

Un portefeuille Bitcoin contenant des millions de dollars de Bitcoin (BTC) est sorti de la dormance. Pour une raison ou une autre, le portefeuille n’a pas fait l’objet de transactions depuis des années malgré ce qui est considéré comme de l’argent qui change la vie.

Le portefeuille n’avait plus été utilisé depuis 2013, à peine quelques années après la disparition du mystérieux créateur de Bitcoin Satoshi Nakamoto. Le portefeuille contient actuellement 15 millions de dollars de BTC, et on ne sait pas à qui appartient ce compte ni pourquoi il a été réactivé mardi.

Le portefeuille a 321 BTC. Après huit ans, la valeur de ce montant est passée de 6 594 $ à 15 103 046 $. À ce jour, les fonds dans le portefeuille s’étaient appréciés près de 2 300 fois.

La communauté Bitcoin est en effervescence avec des spéculations sur qui possède le portefeuille et pourquoi il vient de sortir de la dormance. Certains pensent que cela pourrait être une baleine – un individu ou un groupe avec une grande réserve de Bitcoin – qui est sur le point de faire un geste qui va secouer le marché.

Un utilisateur de Twitter a proposé plusieurs raisons pour l’activation du portefeuille dans un fil de commentaires. Selon eux, de nombreuses possibilités existent, de Satoshi Nakamoto décidant de revenir à un investisseur patient qui va vendre son BTC maintenant à quelqu’un qui se souvient simplement de sa phrase de départ pour son portefeuille Bitcoin.

Ces derniers mois, plusieurs portefeuilles Bitcoin dormants de 2011 à 2013 ont été réactivés, chacun contenant des dizaines de millions de dollars de Bitcoin. Le 19 septembre, le propriétaire d’un portefeuille Bitcoin dormant a vidé son compte et transféré les 616 BTC sur différents comptes.

Les vieux portefeuilles endormis des premiers jours de Bitcoin sont réactivés avec de grandes quantités de crypto-monnaie à l’intérieur. Les premiers investisseurs qui ont investi quelques centaines de dollars et conservé leurs participations sont devenus des baleines BTC, dont les valeurs continuent d’augmenter.

Un autre portefeuille Bitcoin s’est réveillé en janvier après avoir été inactif depuis juin 2010. Le portefeuille contenait 5 millions de dollars de BTC. En juin 2021, un autre compte Bitcoin Whale avec 900 BTC est devenu actif. Dimanche, une autre adresse dormante avec 235 BTC (11 114 901 $) a été réactivée après neuf ans. Une adresse dormante contenant 225 BTC a été activée jeudi après près de huit ans et demi.