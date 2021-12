Quelle est la valeur fondamentale du Bitcoin ? | Cryptomonnaie

Bitcoin est une réserve de valeur supérieure en raison de sa portabilité.

Le marché bancaire offshore peut être considéré comme un proxy pour la réserve de valeur.

Compte tenu de ces mesures d’évaluation, Bitcoin peut encore s’apprécier de manière significative.

Quelle est la valeur fondamentale du Bitcoin ? Il est difficile de fournir la réponse en utilisant des mesures d’évaluation traditionnelles car Bitcoin ne génère aucun flux de revenus et est donc impossible à évaluer sur la base des flux de trésorerie actualisés. Cependant, dans un récent podcast de Market Hive avec Bilal Hafeez, Ari Paul co-fondateur de la société de cryptomonnaie BlockTower propose une approche intéressante pour visualiser Bitcoin sur une base fondamentale.

Paul soutient que si nous considérons Bitcoin comme essentiellement une « banque suisse » dans votre poche, il existe un moyen objectif d’évaluer la valeur économique de la crypto-monnaie. Si vous acceptez Bitcoin comme réserve de valeur – et compte tenu de son adoption quasi universelle dans le monde entier – il est raisonnable de dire qu’il a atteint ce statut, alors Bitcoin devient une forme d’or bien supérieure. Tout comme l’or, le Bitcoin est sans autorisation et permet au porteur de l’actif de le convertir en n’importe quel bien ou service n’importe où dans le monde. Certes, ce n’est rien d’autre qu’une convention sociale, mais l’or l’est aussi car il n’a aucune valeur intrinsèque et ne génère aucun flux de trésorerie. Le principal avantage du Bitcoin par rapport à l’or est sa portabilité.

Contrairement au propriétaire de l’or, le propriétaire de Bitcoin peut stocker des milliards de dollars d’actifs dans rien de plus qu’une clé USB ou une application téléphonique. L’avantage de portabilité de Bitcoin est si immense qu’il pourrait finalement remplacer complètement l’or en tant que réserve de valeur. Bien que tout comme fiat, Bitcoin soit un actif numérique plutôt que physique, contrairement à fiat, l’offre de Bitcoin est limitée. En fait, conceptuellement, Bitcoin est en fait une réserve de valeur supérieure à l’or car son offre ne peut jamais être étendue.

Même si nous acceptons que Bitcoin soit une réserve de valeur – une version moderne de l’or numérique – la question de la valorisation reste toujours ouverte. Cependant, Paul propose une nouvelle façon de déterminer la valeur fondamentale possible du Bitcoin. Si nous acceptons le marché bancaire offshore comme indicateur de la valeur de tous les actifs que les investisseurs cherchent à protéger contre la saisie arbitraire de l’État, alors ce marché est actuellement estimé à environ 35 000 milliards de dollars. La plupart de ces actifs ne sont pas seulement de l’argent fiduciaire et de l’or, mais des actifs économiques productifs tels que des actions et des obligations, donc une simple comparaison ne serait pas exacte. Néanmoins, si nous acceptons la métrique d’évaluation générale, Bitcoin, qui a actuellement une capitalisation boursière de moins d’un billion de dollars, a de nombreux avantages fondamentaux. Si nous attribuons simplement une valeur de 10% du marché bancaire offshore à Bitcoin, la crypto-monnaie a le potentiel de tripler dans un avenir prévisible.