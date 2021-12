Shiba Inu sort de la tendance baissière et vise 38% de gains à la hausse | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu dépasse une ligne de tendance descendante ce matin.

Le prix SHIB semble prêt à amorcer une tendance haussière à l’approche de la nouvelle année.

Attendez-vous à un solide signal haussier aujourd’hui qui déclenchera un afflux d’investisseurs au cours des prochains jours.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) a dépassé une ligne de tendance descendante dictant l’action des prix depuis début décembre. Avec ce signal haussier, de plus en plus d’investisseurs se joignent au rallye, faisant grimper l’indice de force relative (RSI). Attendez-vous à ce que ce soit le début d’un rallye de Noël qui entrera dans le Nouvel An avec un premier objectif de prix à 0,00004490 $, le niveau de 61,8% de Fibonacci.

Le prix du SHIB voit les investisseurs se préparer à une tendance haussière tardive

Le prix du Shiba Inu a délivré un signal haussier ce matin en cassant la tendance baissière dans laquelle il se trouve depuis plus de trois semaines maintenant. Les traders ont utilisé la fausse cassure du niveau de support S1 à 0,0003 000 $ hier pour piéger les traders et utiliser l’élan pour se lancer au-dessus de la ligne de tendance descendante, ce qui en fait une cassure parfaite à la hausse, qui verra les traders sauter sur le commerce tout au long de la journée.

Le prix du SHIB devrait connaître une activité d’achat continue et solide, ce qui se reflétera dans le RSI, qui augmentera probablement plus rapidement vers la zone de surachat. D’ici là, l’action des prix SHIB aura atteint le niveau de 61,8% de Fibonacci à 0,00004490 $. Avec la moyenne mobile simple de 55 jours juste au-dessus, attendez-vous à ce que cette zone déclenche des prises de bénéfices, car la faible liquidité pourrait esquisser une atténuation de l’action des prix.

Graphique journalier SHIB/USD

Comme les marchés sont assez minces et volatils au cours des dix derniers jours de négociation, attendez-vous à voir de temps en temps des mouvements de prix faux. Ne vous attendez pas à ce que ce rallye se déroule en ligne droite, et il existe toujours le risque que cette cassure se transforme en un piège à traders, ce qui entraînerait une nouvelle chute du prix du SHIB en dessous du S1 pour tester le niveau de 78,6 % de Fibonacci à 0,00002782 $ pour le support. Une cassure à la baisse amènerait SHIB à la SMA de 200 jours à 0,00002052, ce qui signifierait plus de soutien dans un schéma d’attente tout au long de la nouvelle année.