Les investisseurs à long terme Ripple parient sur le XRP et s’attendent à ce que le procès de partialité contre la SEC réussisse | Cryptomonnaie

Après que le chien de garde du gouvernement à but non lucratif ait accusé la SEC de partialité contre Ripple, les investisseurs s’attendent à un résultat positif.

Les investisseurs à long terme s’attendent à ce que Ripple fasse une pause alors qu’un organisme de surveillance à but non lucratif apporte des allégations de partialité contre la SEC. Le succès de Ripple dans le procès intenté par la SEC pourrait déclencher une course haussière dans l’altcoin.

Ripple défie toutes les chances et affiche des gains hebdomadaires de 13%

Les investisseurs de Ripple sont convaincus de la victoire de l’altcoin dans l’affaire que la Securities & Exchange Commission (SEC) a intentée contre le géant des paiements. Empower Oversight, une organisation non gouvernementale, a déposé une plainte contre la SEC accusant le régulateur de partialité contre Ripple.

Les partisans s’attendent à ce que Empower Oversight réussisse et conduise à un compromis dans l’affaire SEC v. Ripple. Le conflit d’intérêts de la SEC en déclarant le XRP comme un titre et en ne prenant aucune mesure contre le plus grand altcoin Ethereum a invité le public à l’examen.

Le prix Ripple a affiché des gains de 13% au cours de la semaine dernière, et les analystes prédisent une poursuite de la tendance haussière de l’altcoin. Les analystes sont optimistes sur Ripple et sur un éventuel déclencheur haussier d’une issue favorable dans l’affaire SEC v. Ripple.

Les analystes de crypto-monnaie de la chaîne YouTube CoinsKid ont récemment évalué la tendance des prix Ripple. Les analystes pensent que Ripple reflète le modèle de double fond observé au cours des deux dernières semaines de juillet 2021.

Le prix Ripple a dépassé la résistance à 0,83 $ et se négocie actuellement à 0,89 $. L’analyste a prédit que le prix Ripple pourrait entrer dans un rallye s’il reste sur la bonne voie avec la tendance en cours.

Les analystes de Netcost-Security ont prédit que le prix de Ripple pourrait être rejeté et baisser.