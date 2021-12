Les NFT sont plus populaires que jamais malgré l’humeur amère sur le marché plus large de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

L’intérêt des détaillants pour les jetons non fongibles (NFT) – des certificats numériques représentant la propriété d’actifs uniques non interchangeables – semble s’être dissocié du marché plus large de la cryptomonnaie. Mais la recherche d’informations ne se traduit pas nécessairement en action.

Google Trends, un outil permettant d’évaluer l’intérêt général ou commercial pour les sujets d’actualité, renvoie actuellement un score parfait de 100 pour la requête de recherche mondiale « NFT » au cours des cinq dernières années. C’est un signe que de plus en plus de personnes recherchent sur le Web des informations sur les NFT. En comparaison, les recherches de bitcoin et d’éther se sont considérablement assouplies ces dernières semaines, avec des scores inférieurs à 50. Un schéma similaire est observé pour dogecoin et shiba inu, les crypto-monnaies plaisantes considérées par les petits investisseurs comme un effet de levier sur le bitcoin.

Pourtant, alors que l’intérêt pour les objets de collection numériques est resté résistant, peut-être en raison de plusieurs projets qui ont fait la une des journaux annoncés au cours des dernières semaines, les mesures d’utilisation telles que le volume de transactions quotidien et les utilisateurs quotidiens montrent que l’activité des principales plates-formes NFT a considérablement ralenti depuis août.

« En décembre et novembre, le volume de transactions quotidiennes sur OpenSea, considérée comme la plate-forme NFT la plus active, s’élevait en moyenne à 67 millions de dollars, contre un record historique de 303 millions de dollars en août », a déclaré FRNT Financial dans son bulletin publié lundi.

« Les recherches Google pour » Jeton non fongible « sont les plus élevées en Chine, suivie de Singapour, du Venezuela, de Hong Kong et des Philippines », a déclaré FRNT Financial. « Au cours des 12 derniers mois, les deux sujets de recherche connexes les plus populaires sont » les singes « , en raison de la collection Bored Ape Yacht Club et MetaMask. »

Google Trends donne accès à un échantillon de requêtes de recherche pour la plupart non filtré et les met à l’échelle sur une plage de 0 à 100, selon la société. La valeur de recherche représente l’intérêt de la recherche par rapport au point le plus élevé du graphique pour la région et l’heure sélectionnées.

Le prix du Bitcoin, la première crypto-monnaie en valeur marchande, a chuté de 30 % au cours des cinq dernières semaines, faisant baisser le marché au sens large et instillant un sentiment de malaise chez les participants du marché. L’indice Fear & Greed de la crypto-monnaie est récemment tombé en dessous de 25, signalant une peur extrême.

L’intérêt pour les objets de collection numériques a peut-être été stimulé par les nouveaux projets annoncés au cours des dernières semaines, a noté FRNT Financial.

La semaine dernière, l’ancienne Première Dame Melania Trump a annoncé le lancement d’une série NFT et d’une plateforme NFT sur la blockchain programmable Solana. Vendredi, le géant des vêtements de sport Adidas Originals a déclaré avoir gagné 23,5 millions de dollars grâce aux ventes de NFT. Et lundi, le géant du basket-ball Michael Jordan et son fils ont annoncé le lancement d’un programme NFT axé sur les athlètes en 2022.

En supposant que l’ambiance générale du marché reste austère, l’intérêt généralisé pour les NFT représentés par les données de recherche sur le Web pourrait diminuer une fois que la ruée vers le sucre des récentes annonces de projets s’estompera. Après tout, un score parfait de 100 a marqué des sommets de prix majeurs en bitcoin, solana et autres crypto-monnaies.