Elon Musk donne une autre vie à Dogecoin mais DOGE est déterminé à déclencher un crash de 50% | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin est à un point d’inflexion à 0,16 $ et un coup de pouce pourrait déclencher une correction catastrophique.

Bien que le tweet d’Elon Musk ait atténué les perspectives baissières à court terme, une vente massive à 0,086 $ semble probable.

Une cassure au-dessus de l’obstacle de 0,215 $ invalidera la thèse baissière de DOGE.

Le prix Dogecoin oscille autour d’un plancher de support crucial qui fera ou détruira l’avenir de la pièce meme. Si le prix passe en dessous de ce niveau, cela pourrait déclencher une tendance baissière massive. Il y a une petite chance que les acheteurs évitent ce destin baissier s’ils peuvent pousser DOGE à produire un plus haut et à faire basculer le récit vers haussier.

Prix ​​Dogecoin à la croisée des chemins

Le prix Dogecoin est à un moment crucial de son parcours et la décision qu’il prend maintenant déterminera où se dirigera la pièce dans un proche avenir. Le résultat pourrait être une correction époustouflante de 50 % ou une perspective haussière.

Comme expliqué, le niveau de support de 0,16 $ est vital pour DOGE car il a empêché le crash non pas une mais quatre fois au cours des huit derniers mois. Alors que le prix Dogecoin teste à nouveau ce niveau, les investisseurs doivent faire preuve de prudence car la pénétration pourrait déclencher une correction de 50 % à 0,078 $.

Le profil de volume 2021 pour DOGE montre qu’il existe un trou béant ou un écart qui s’étend de 0,16 $ à 0,086 $ et 0,078 $. Le point de contrôle (POC) est présent à 0,052 $, c’est un endroit où le volume échangé de Dogecoin était le plus élevé.

Par conséquent, les prédictions pour la pièce meme ne sont pas seulement étayées par le profil de volume, mais également d’un point de vue technique.

Le tweet d’Elon Musk du 14 décembre a provoqué une augmentation soudaine de la pression d’achat, entraînant une hausse de 40% à un moment donné. Bien que cette poussée du prix DOGE ait empêché l’effondrement pendant une brève période, les haussiers n’ont pas réussi à le maintenir. En conséquence, Dogecoin a retracé et se négocie actuellement à près de 0,16 $.

Tesla va rendre certains produits achetables avec Doge et voir comment ça se passe – Elon Musk (@elonmusk) 14 décembre 2021

Une clôture quotidienne en dessous de 0,16 $ confirmera le début d’un régime baissier et conduira à un krach à 0,12 $. Un échec à se maintenir au-dessus de cette barrière fera chuter DOGE à 0,085 $ ou 0,078 $, ce qui représente une vente de 50 %.

Graphique DOGE/USDT 1 jour

Les métriques en chaîne brossent un tableau similaire

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montre également que le niveau de support diminue jusqu’à 0,074 $, ce qui est considérablement inférieur à l’objectif prévu d’un point de vue technique.

Ici, près de 291 000 adresses qui ont acheté environ 2,51 milliards de DOGE sont « In the Money » et sont susceptibles d’en accumuler davantage si le prix atteint ce niveau, en absorbant la pression de vente entrante, dans le but de le défendre.

Bien que peu probable, si la zone de demande mentionnée ci-dessus échoue, le prix Dogecoin testera à nouveau le niveau de support significatif à 0,025 $, où environ 470 000 adresses ont acheté 11,83 milliards de DOGE.

DOGE GIOM

Le volume en chaîne réduit sur la blockchain Dogecoin soutient également la thèse baissière. De 33,7 milliards de DOGE le 20 avril, le volume moyen de la chaîne sur 30 jours s’est tari à 2,46 milliards de DOGE au 17 décembre.

Cette baisse de 92,7% brosse un tableau de l’intérêt décroissant pour la pièce mème originale. Peut-être que l’éruption de pièces de monnaie comme Shiba Inu, Solana Doge, Swole Doge, etc., est l’une des principales raisons de cette baisse spectaculaire.

Quoi qu’il en soit, le manque d’intérêt de la chaîne suggère qu’une augmentation potentielle du prix du Dogecoin qui l’empêche de s’effondrer est peu probable.

DOGE volume en chaîne

Au contraire, si le prix Dogecoin parvient à rebondir sur le plancher de support de 0,16 $, il y a une chance pour DOGE de contourner cette perspective massivement baissière. Pour invalider avec succès les perspectives pessimistes, les acheteurs doivent propulser le prix Dogecoin pour produire un swing supérieur à 0,215 $. Ce mouvement établira un plus haut plus élevé, indiquant un changement potentiel de tendance en faveur des traders.

Cependant, il est préférable d’attendre une confirmation secondaire, qui arrivera après que DOGE aura transformé la barrière de 0,30 $ en un plancher de support. Dans cette situation, le prix Dogecoin pourrait continuer à monter et tester à nouveau l’obstacle de 0,45 $.