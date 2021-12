Terra devient le deuxième plus grand protocole DeFi dépassant la chaîne intelligente de Binance | Cryptomonnaie

Le réseau de paiements décentralisés Terra est désormais la deuxième plus grande blockchain pour les protocoles de finance décentralisée (DeFi) en termes de valeur totale verrouillée (TVL). Terra, qui est derrière Ethereum, a croisé Binance Smart Chain (BSC) cette semaine.

Sur Terra, 13 projets verrouillent une valeur de plus de 18,2 milliards de dollars, selon les données de l’outil d’analyse DeFiLlama. Cela représente plus de 1,4 milliard de dollars par protocole en moyenne, contre une moyenne de 73 millions de dollars par protocole sur BSC, qui a 16,5 milliards de dollars bloqués sur 225 protocoles.

Les chiffres représentent une augmentation de près de 42 000% par rapport à décembre 2020, lorsque les projets DeFi sur Terra détenaient une valeur relativement plus faible de 42 millions de dollars.

Ethereum conserve la couronne DeFi avec une valeur de 152 milliards de dollars verrouillée sur 361 protocoles. Les projets DeFi reposent sur des contrats intelligents plutôt que sur des intermédiaires pour les services financiers tels que les prêts, les échanges et les emprunts.

DeFi chauffe sur Terra

En tête des classements TVL sur Terra se trouve Anchor, un protocole d’épargne offrant des rendements peu volatils sur les dépôts de Terra stablecoin. Anchor a une valeur de plus de 7,7 milliards de dollars et représente 42 % de la TVL de Terra. Les utilisateurs d’ancres accumulent des récompenses grâce à un flux diversifié de récompenses mises en jeu à partir des principales chaînes de blocs de preuve de mise.

Le fournisseur de liquidités d’actifs jalonnés Lido est le prochain sur la liste avec plus de 5,4 milliards de dollars en TVL. À la troisième place se trouve l’échange décentralisé (DEX) Terraswap, qui a vu sa TVL augmenter de plus de 95 % au cours de la semaine dernière. Terraswap fait correspondre les échanges peer-to-peer entre les utilisateurs utilisant les contrats intelligents de Terra. Toute la liquidité, comme sur les autres DEX, est apportée par les utilisateurs eux-mêmes, en échange de récompenses symboliques basées sur la quantité de liquidité qu’ils fournissent pour chaque paire de trading.

Le métaverse et les applications de jeu ont également fait leur marque sur Terra. Le StarTerra récemment lancé, qui s’appelle lui-même une rampe de lancement gamifiée qui prend en charge l’intégration NFT, verrouille une valeur de 21 millions de dollars, tandis que LoTerra, une loterie décentralisée, détient une valeur de plus de 311 000 $.

L’augmentation de TVL sur Terra a coïncidé avec la hausse des prix de ses jetons LUNA. Les prix ont augmenté de 54% par rapport à la semaine dernière, s’échangeant à des niveaux record de 83 $ mardi matin, selon les données de CoinGecko.

LUNA était l’une des crypto-monnaies les plus performantes au cours du mois dernier, alors même que le marché au sens large s’effondrait. Le bitcoin et l’éther se négocient dans une fourchette étroite depuis novembre 2021, mais les jetons des rivaux d’Ethereum, Solana et Avalanche, ont enregistré des gains car les commerçants ont parié sur eux surclassant Ethereum.

Certains dans les cercles de crypto se réfèrent à l’investissement dans Solana, LUNA et avalanche comme le trio ‘SoLunAvax’, et le commerce a rapporté près de 400% depuis mai 2021 par rapport à un panier équipondéré de bitcoin et d’éther au cours de la même période.