La réglementation sur la cryptomonnaie arrive, mais les commerçants de Bitcoin achètent toujours la baisse | Cryptomonnaie

L’examen du graphique Bitcoin d’un point de vue hebdomadaire ou quotidien présente une perspective baissière et il est clair que le prix (BTC) n’a cessé de baisser depuis qu’il a atteint un sommet historique à 69 000 $.

Bitcoin/USD sur FTX. Source : TradingView

Curieusement, le pic des prix du 10 novembre s’est produit juste au moment où les États-Unis ont annoncé que l’inflation avait atteint un sommet en 30 ans, mais l’ambiance s’est rapidement inversée après les craintes liées au défaut de paiement du promoteur immobilier basé en Chine Evergrande. Cela semble avoir eu un impact sur la structure plus large du marché.

Les commerçants ont toujours peur de la réglementation stablecoin

Cette phase corrective initiale a été rapidement suivie par une pression incessante des régulateurs et des décideurs politiques sur les émetteurs de pièces stables. Tout d’abord, le rejet de l’ETF Bitcoin au comptant de VanEck par la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 12 novembre. Le refus était directement lié à l’idée que le stablecoin de Tether (USDT) n’était pas solvable et aux inquiétudes concernant la manipulation des prix de Bitcoin.

Le 14 décembre, le comité américain des banques, du logement et des affaires urbaines a tenu une audition sur les pièces stables axée sur la protection des consommateurs et leurs risques et le 17 décembre, le Conseil américain de surveillance de la stabilité financière (FSOC) a exprimé sa préoccupation concernant l’adoption des pièces stables et d’autres les atouts. « Le Conseil recommande que les régulateurs étatiques et fédéraux examinent les réglementations et les outils disponibles qui pourraient être appliqués aux actifs numériques », indique le rapport.

La détérioration de l’humeur des investisseurs s’est reflétée dans la prime des contrats à terme Bitcoin du CME. La métrique mesure la différence entre les contrats à terme à long terme et le prix au comptant actuel sur les marchés réguliers.

Chaque fois que cet indicateur s’estompe ou devient négatif, il s’agit d’un drapeau rouge alarmant. Cette situation est également connue sous le nom de déport et indique qu’un sentiment baissier est présent.

Prime de contrat à terme Bitcoin CME 2 mois par rapport à Coinbase/USD. Source : TradingView

Ces contrats à mois fixe se négocient généralement avec une légère prime, ce qui indique que les vendeurs demandent plus d’argent pour retenir le règlement plus longtemps. Les contrats à terme devraient se négocier à une prime annualisée de 0,5% à 2% sur des marchés sains, une situation connue sous le nom de contango.

Remarquez comment l’indicateur est passé en dessous de la plage « neutre » après le 9 décembre alors que Bitcoin s’échangeait en dessous de 49 000 $. Cela montre que les traders institutionnels affichent un manque de confiance, même s’il ne s’agit pas encore d’une structure baissière.

Les meilleurs traders augmentent leurs paris haussiers

Les données fournies par la bourse mettent en évidence le positionnement net long-to-short des traders. En analysant la position de chaque client sur place, les contrats perpétuels et à terme, on peut mieux comprendre si les traders professionnels sont haussiers ou baissiers.

Il existe parfois des divergences dans les méthodologies entre les différents échanges, les téléspectateurs doivent donc surveiller les changements plutôt que les chiffres absolus.

Échange les meilleurs traders Bitcoin ratio long-to-short. Source : Coinglass.com

Malgré la correction de 19% de Bitcoin depuis le 3 décembre, les meilleurs traders de Binance, Huobi et OKEx ont augmenté leur effet de levier. Pour être plus précis, Binance était la seule bourse confrontée à une réduction modeste du ratio long/short des meilleurs traders. Le chiffre est passé de 1,09 à 1,03. Cependant, cet impact a été plus que compensé par les traders OKEx augmentant leurs paris haussiers de 1,51 à 2,91 en deux semaines.

L’absence de prime dans les contrats à terme CME à 2 mois ne doit pas être considérée comme une « alerte rouge », car Bitcoin teste actuellement la résistance de 46 000 $, sa clôture quotidienne la plus basse depuis le 1er octobre. De plus, les meilleurs traders des bourses de produits dérivés ont augmenté leurs positions longues. malgré la baisse des prix.

La pression réglementaire ne s’intensifiera probablement pas à court terme, mais en même temps, le gouvernement américain ne peut pas faire grand-chose pour supprimer l’émission et les transactions de pièces stables. Ces entreprises peuvent déménager en dehors des États-Unis et opérer en utilisant des obligations et des actifs libellés en dollars au lieu d’espèces. Pour cette raison, actuellement, il n’y a guère de sentiment de panique sur le marché et d’après les données, les traders professionnels achètent la baisse.