Prix ​​Axie Infinity pour offrir une opportunité d’achat avant que AXS ne se rallie 40% | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity traverse une configuration en coin descendant qui suggère qu’une tendance à la hausse de 18% à 111,41 $ est probable lors de la cassure.

Dans certains cas, AXS pourrait offrir une opportunité d’achat à 79 $ avant de déclencher une montée à 111,41 $.

Les métriques en chaîne soutiennent la thèse haussière expliquée ci-dessus et indiquent qu’elle est probable.

Le prix d’Axie Infinity suit une tendance baissière lente depuis le 4 décembre. Cette tendance baissière pourrait prendre fin alors que AXS atteint un point critique. Les perspectives haussières pourraient commencer dès le départ ou après une brève tendance baissière. Dans tous les cas, les investisseurs doivent être préparés.

Le prix d’Axie Infinity se prépare au décollage

Le prix d’Axie Infinity a établi cinq hauts inférieurs et trois bas inférieurs, qui, lorsqu’ils sont connectés à l’aide de lignes de tendance, révèlent une formation de coin descendant. Cette formation technique prévoit une hausse de 18% à 111,41 $, obtenue en ajoutant la distance entre le premier swing haut et swing bas au point de rupture à 94,02 $.

Ce scénario suppose que le prix d’Axie Infinity sort de ladite configuration et atteint son objectif. Cependant, ce récit est peu probable en raison de l’écart de juste valeur (FVG) présent de 103,22 $ à 79 $. Les investisseurs doivent s’attendre à ce qu’AXS comble ce vide en testant à nouveau la barrière de 79 $, ce qui leur donnera la possibilité d’accumuler à rabais.

Un nouveau test de 79 $ déclenchera une ascension de 40 % vers l’objectif théorique du biseau descendant à 111,41 $. Dans un cas très haussier, le prix d’Axie Infinity pourrait atteindre 123,68 $.

Graphique 6 heures AXS/USDT

À l’appui de cette baisse du FVG, IntoTheBlock’s In/Out of the Money Around Prix (IOMAP), qui montre que le prochain support significatif est présent à 79 $. Ici, environ 31 adresses ont acheté près de 500 000 jetons AXS.

Par conséquent, ces investisseurs pourraient servir de support en achetant plus d’AXS si cela revient à leur niveau.

AXS IOMAP

Le modèle de la valeur marchande par rapport à la valeur réalisée (MVRV) de Santiment, qui oscille autour de -16,8 %, indique également la nécessité d’un renversement. Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté AXS au cours du mois dernier.

Par conséquent, la valeur actuelle du MVRV indique que ces détenteurs sont à perte et sont moins susceptibles de se décharger de leurs avoirs et de déclencher une vente massive. De plus, cet indice fondamental se situe dans une zone « d’opportunité », où les investisseurs de long terme ont tendance à accumuler.

AXS MVRV

Alors que les choses semblent haussières pour le prix d’Axie Infinity, une ventilation du niveau de support de 79 $ indiquera une faible pression d’achat et déclenchera probablement une correction vers la prochaine barrière à 71,51 $. Un chandelier de six heures proche de ce point de départ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.