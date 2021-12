Peut-on s’attendre à la poursuite de la chute du marché de la crypto jusqu’à la fin du mois ? | Cryptomonnaie

La nouvelle semaine a commencé avec la forte baisse du marché des crypto-monnaies, car toutes les pièces du top 10 se trouvent dans la zone rouge.

Meilleures pièces de CoinMarketCap

BTC/USD

Au cours du week-end, le prix du Bitcoin (BTC) s’est consolidé dans une large fourchette latérale entre le support à 46 000 $ et la résistance à 47 745 $.

Graphique BTC/USD par TradingView

Le dimanche, les traders ont tenté de sortir de l’allée latérale et ont pu en percer plusieurs fois le bord supérieur ; cependant, les vendeurs ont maintenu le prix BTC en dessous de l’EMA55 de deux heures.

Si le niveau des prix moyens continue de maintenir la paire dans une tendance baissière locale, alors cette semaine, les traders peuvent ramener le prix du Bitcoin au niveau de support de 42 447 $.

Bitcoin se négocie à 45 672 $ au moment de la publication.

XRP/USD

Samedi, le XRP a dépassé l’EMA55 de deux heures et est resté au-dessus de cette moyenne mobile dans une consolidation serrée tout le week-end.

Graphique XRP/USD par TradingView

Les acheteurs ont formé une dynamique haussière assez forte ce soir, ce qui a permis à la paire de tester le niveau de 0,90 $. Sur le calendrier journalier, les lignes indicatrices Stoch RSI sont entrées dans la zone de surachat. Mais si les traders parviennent à continuer à augmenter, la paire pourrait tester la résistance de 0,96 $.

En revanche, dans un futur proche, les lignes indicatrices devraient sortir de la zone de surachat. Par conséquent, on peut s’attendre à un retour en dessous du support de 0,80 $.

XRP se négocie à 0,8231 $ au moment de la publication.

ADA/USD

Cardano (ADA) est le plus grand perdant de la liste, chutant de 6,33%.

Graphique ADA/USD par TradingView

Cardano (ADA) a approché le niveau de support vital à 1,188 $. Il faut faire très attention à la façon dont le prix entre dans cette zone. Si la bougie quotidienne se fixe en dessous, cela peut être une raison pour une tendance baissière à moyen terme jusqu’à la fin du mois.

ADA se négocie à 1,221 $ au moment de la publication.

BNB/USD

Binance Coin (BNB) suit également la baisse de Cardano (ADA), en baisse de 5% depuis hier.

Graphique BNB/USD par TradingView

Contrairement à Cardano (ADA), le BNB est situé loin du support, ce qui signifie que le trading latéral est le scénario le plus probable pour la pièce d’échange native. Dans ce cas, le taux est sur le point de se situer entre la barre importante des 500$ et la zone la plus liquide autour de 580$.

BNB se négocie à 513,80 $ au moment de la publication.