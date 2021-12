Le prix de Solana se prépare à une hausse de 18% alors que SOL s’approche de la rampe de lancement | Cryptomonnaie

Le prix de Solana se prépare à une inversion rapide à l’approche de la zone de demande de 4 heures, allant de 157 $ à 166 $.

Un rebond de cette zone conduira à un nouveau test de 188 $ et, dans un cas haussier, de 200 $.

Si SOL produit un swing bas de 4 heures en dessous de 153 $, cela invalidera la thèse haussière.

Le prix de Solana s’est consolidé après sa récente augmentation de la pression d’achat. La montée en puissance qui a suivi a formé des sommets égaux, laissant pas mal de liquidités au-dessus. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que les teneurs de marché poussent le SOL plus haut et collectent les arrêts d’achat inexploités.

Le prix de Solana vise plus haut

Le prix de Solana se rapproche d’une zone de demande, s’étendant de 157 $ à 166 $ après avoir atteint des sommets égaux à 188 $. Le double sommet formé le 18 décembre est le résultat de la hausse de 27% qui a commencé le 13 décembre.

Depuis cette hausse, le prix du SOL est sur un retracement et devrait trouver un soutien alors qu’il plonge dans ladite zone de demande, qui abrite également le creux du 4 décembre à 163 $. Un rebond de l’une ou l’autre des deux barrières est susceptible de déclencher une ascension pour collecter des liquidités se situant au-dessus de 188 $.

Cette montée en puissance pourrait s’étendre au-delà de cet obstacle et faire place au prochain obstacle à 196 $, ce qui représente un gain de 18%. Si l’élan haussier persiste et que le prix Solana transforme cette barrière de résistance en un plancher de support, il est possible que SOL dépasse la barrière de 204 $ pour collecter des liquidités au-dessus d’un autre sommet égal.

Au total, SOL a une opportunité de rallier 22% de ladite zone de demande.

Graphique SOL/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Solana, le fait de ne pas rester au-dessus de la zone de demande, s’étendant de 157 $ à 166 $, indiquera une pression de vente accrue ou une faible dynamique haussière. Quoi qu’il en soit, une ventilation de cette zone conduira SOL à tester la plate-forme à 153 $.

Un chandelier de 4 heures proche de ce niveau créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière du prix Solana. Cette évolution pourrait conduire à un nouveau test du niveau de support de 147 $.