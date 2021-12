Yearn Finance atteint des conditions de surachat, YFI risquant une correction de 20% | Cryptomonnaie

Le prix de Yearn Finance affiche un gain spectaculaire de 103% en seulement cinq jours de bourse.

Les valeurs des oscillateurs indiquent que des niveaux de surachat importants ont été atteints.

Une cassure technique au sein du système Ichimoku pourrait pousser YFI à la hausse avant qu’une pression vendeuse ne se produise.

Le prix de Yearn Finance a sans aucun doute été l’une des plus grandes surprises de l’espace crypto-monnaie au cours des deux dernières années. Facilement l’un des meilleurs interprètes de 2020 et 2021, le sentiment et l’attrait pour YFI ont diminué après la vente de mai 2021. En conséquence, six mois de consolidation pourraient toucher à leur fin.

Le prix de Yearn Finance gagne plus de 19 000 $ depuis le 15 novembre, déclenchant des conditions de surachat massives

L’action des prix de Yearn Finance a été presque singulière dans sa performance au cours des cinq derniers jours de bourse. Les résultats de ce pic ont généré des signaux d’avertissement de surachat significatifs dans les trois oscillateurs.

La flambée des prix YFI a placé l’indice de force relative au-dessus du dernier niveau de surachat dans un marché baissier (65), créant un niveau de surachat extrême ou le début d’une transition d’un marché baissier à un marché haussier. En outre, l’indice composite a imprimé un nouveau sommet historique tout en imprimant également une divergence baissière cachée entre les deux sommets du plus haut précédent du 11 mai à aujourd’hui. Enfin, les groupes Optex ont atteint un territoire de surachat extrême et ont également enregistré un nouveau record historique.

Les spéculateurs soulèveront la question la plus cruciale : YFI est-il suracheté ou se positionne-t-il pour un autre lecteur plus haut ? Du point de vue d’Ichimoku, si Yearn Finance peut clôturer au-dessus de 35 600 $, YFI aura rempli toutes les conditions nécessaires pour une entrée de cassure haussière idéale d’Ichimoku. Ce serait un événement extrêmement haussier, car la dernière fois que Yearn Finance a rempli ces critères d’entrée, c’était le 4 avril.

Graphique Ichimoku journalier YFI/USDT

Les principaux niveaux de résistance à surveiller dans un avenir proche sont le retracement Fibonacci 61,8% à 40 825 $ et le retracement Fibonacci 88,2% à 64 556 $. Si les traders ne peuvent pas clôturer le prix Yearn Finance au niveau ou au-dessus du retracement de Fibonacci de 61,8 %, un retour à la zone de valeur de 30 000 $ est probable.

Pour maintenir une perspective haussière, les haussiers devront maintenir le prix de Yearn Finance à un niveau où la clôture quotidienne et le Chikou Span sont au-dessus du Cloud – pas moins de 35 500 $.