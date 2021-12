Decentraland développe un signal baissier massif qui pourrait pousser MANA à 1 $ | Cryptomonnaie

Le prix Decentraland a potentiellement deux signaux baissiers importants qui se produisent simultanément.

Un effondrement à 70 % est hautement probable.

Les Hodlers qui ont acheté entre 2,90 $ et 5,80 $ peuvent disparaître.

Le prix de Decentraland et l’espace plus large du métaverse et des jetons de jeu continuent de faire face à une faiblesse et à une pression de vente considérables après que les spéculateurs se soient dirigés vers la fin de 2021. MANA, en particulier, a développé une configuration courte potentiellement dévastatrice sur son graphique Point and Figure d’inversion de 0,10 $/3 cases.

Le prix Decentraland pourrait faire face à une capitulation très prochainement

Le prix de Decentraland a une opportunité courte spectaculaire qui se développe sur son graphique Point and Figure. L’idée d’entrée courte théorique est un ordre stop de vente à 2,90 $, un ordre stop à 3,30 $ et un objectif de profit à 0,90 $. Un stop suiveur à deux ou trois cases aiderait à protéger tout profit après l’entrée.

Cette entrée courte est idéale car elle est basée sur deux événements simultanés si le prix de Decentraland atteint le niveau d’entrée courte à 2,90 $. Le premier événement baissier est une cassure d’un triple fond. Le second, et peut-être le plus important, est que l’entrée confirme l’existence d’un modèle dans l’analyse des points et des figures connu sous le nom de faux haussier.

Un modèle de faux haussier se produit lorsque la colonne X précédente a deux X au-dessus d’un sommet multiple, mais que la colonne O suivante développe une entrée courte. Le modèle de faux-baissier est un type de configuration de piège à traders. Les acheteurs restent bloqués et préoccupés par leur entrée à mesure que les prix baissent. En conséquence, ces acheteurs tardifs se transforment en vendeurs, accélérant encore la baisse des prix.

MANA/USDT 0,10 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

L’idée de vente à découvert théorique est invalidée si le prix de Decentraland dépasse 3,80 $.

Les commerçants et les investisseurs dans le métaverse et l’espace des jetons de jeu doivent être conscients que si le marché des crypto-monnaies revient à un marché haussier, les crypto-monnaies comme Decentraland et Sandbox peuvent être à la traîne dans tout rallye. En conséquence, les commerçants et les investisseurs sont susceptibles de tirer profit des crypto-monnaies du métaverse/jeton de jeu et de les transférer vers des actifs qui ont pris du retard sur le marché et sont mieux positionnés pour leurs propres rallyes.