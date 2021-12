Dogecoin éliminera les mains faibles avant que DOGE n’atteigne 0,33 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin est sous la pression d’une combinaison de sources fondamentales et techniques.

Poursuite du mouvement plus au sud, probablement jusqu’après les vacances de Noël.

Les écarts majeurs d’Ichimoku augmentent la volatilité pour un potentiel de hausse.

L’action des prix Dogecoin fait une autre poussée qui laisse présager une panne massive avant les vacances de Noël. Cependant, la dynamique baissière pourrait encore être atténuée et changer de cap à tout moment.

Le prix du Dogecoin baisse et se rapproche d’un nouveau plus bas de huit mois

Le prix du Dogecoin continue de se situer juste au-dessus d’une zone de capitulation massive. La zone de capitulation est représentée dans la fourchette de prix ombrée en rouge entre 0,08 $ et 0,18 $. Depuis le crash flash du 5 décembree, Dogecoin a eu du mal à augmenter tout entraînement significatif avec toutes les pompes rapidement vendues.

Cependant, au lieu d’un effondrement massif des prix, les acheteurs semblent être intervenus et ont créé un nouveau nœud à volume élevé dans les zones de valeur de 0,165 $ à 0,175 $. Cela peut être une tentative de former un nouveau plancher avant que Dogecoin ne fasse une autre poussée plus haut.

Alors que l’action à la baisse des prix au cours des deux dernières semaines a été une source de frustration pour les spéculateurs, la structure globale des prix haussiers internes dans le graphique Point and Figure d’inversion de 0,005 $/3 cases reste solide et valide. L’entrée longue hypothétique est maintenant passée à un stop d’achat à 0,185 $, le stop loss à 0,1650 $ et l’objectif de profit reste à 0,335 $.

DOGE/USDT 0,005 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

L’entrée longue hypothétique est basée sur une inversion de 3 cases de la colonne actuelle de Os, qui est la première colonne d’inversion après la conversion du prix Dogecoin d’un marché baissier en un marché haussier. Dans l’analyse Point and Figure, le retrait est considéré comme un signe de force et non de faiblesse.

L’idée d’entrée longue est invalidée si le prix Dogecoin passe en dessous de 0,14 $.