Un investisseur milliardaire révèle ses avoirs en Ethereum et recommande la diversification du portefeuille | Cryptomonnaie

Ethereum pourrait faire un retour avec une popularité croissante

Ray Dalio, un milliardaire et investisseur américain a révélé ses avoirs en Ethereum. Dans une récente interview avec Yahoo, Dalio a admis détenir la plus grande crypto-monnaie, Bitcoin et l’altcoin avec la capitalisation boursière la plus élevée, Ethereum.

Dalio recommande aux investisseurs de diversifier leur portefeuille dans la crypto pour atténuer le risque d’inflation. Il a mis en lumière la popularité croissante des deux principales crypto-monnaies et l’état actuel de l’économie de la crypto.

Dalio a été cité comme disant :

Eh bien, je ne vais pas donner la quantité précise de Bitcoin, mais je possède également de l’Ethereum. Mais, la réponse à votre question est que je n’en possède pas beaucoup. Je le considère comme une monnaie alternative dans un environnement où la valeur de l’argent liquide se déprécie en termes réels.

Avec la hausse des taux d’inflation, Dalio recommande la crypto-monnaie comme la meilleure alternative à la monnaie traditionnelle. L’investisseur milliardaire a ouvertement soutenu les actifs numériques au cours des derniers mois.

Parmi d’autres influenceurs de premier plan, l’ancien président argentin s’est prononcé en faveur d’Ethereum. Mauricio Macri a été fasciné par sa rencontre avec le fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin. Macri a dit,

Rencontre passionnante avec Vitalik Buterin, créateur d’Ethereum, l’une des technologies décentralisées les plus innovantes de notre siècle. Sa devise Ether est l’une des plus appréciées au monde.

Le prix d’Ethereum est actuellement supérieur au support crucial à 3 912 $. Les analystes sont optimistes quant à une reprise de l’altcoin.

@Koolaid_crypto, un analyste pseudonyme de crypto-monnaie estime que le prix d’Ethereum pourrait se redresser s’il reste au-dessus du support crucial.