Prédiction de prix Harmony : ONE ne tient qu’à un fil | Cryptomonnaie

Le prix de l’harmonie est bloqué dans un fanion haussier depuis novembre.

Une action sur les prix s’est inversée à la baisse après avoir été rejetée par la SMA à 55 jours.

Attendez-vous à ce qu’une ligne de tendance intermédiaire se maintienne avec des traders poussant l’action des prix à 0,26 $.

Le prix d’Harmony (ONE) est dans un modèle de prix fanion haussier à plus long terme depuis début novembre, qui s’est déroulé entre la ligne de tendance descendante rouge et la ligne de tendance verte ascendante qui longe la moyenne mobile simple de 200 jours. Une ligne de tendance ascendante noire intermédiaire a étreint la tendance haussière ces derniers jours, mais fait face à un test ferme après que les traders ont récemment été rejetés par le SMA de 55 jours à 0,26 $. Attendez-vous à ce que la ligne de tendance ascendante noire et le support S1 se maintiennent, fournissant un support aux traders et leur permettant de faire remonter l’action des prix vers 0,28 $.

UN taureau regarde au-delà des 55 jours et de la SMA et cible 0,28 $



Le prix d’Harmony entre dans une compression à plus long terme, avec des hauts et des bas plus bas qui se rapprochent très lentement. Bien que le fanion ne semble se dérouler qu’en 2022, à l’intérieur du fanion, une autre histoire se joue avec des traders défendant la ligne de tendance ascendante noire intermédiaire et le support mensuel S1 à 0,20 $. Les traders ont été repoussés contre ce niveau après avoir tenté de casser la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours à 0,26 $. Alors que les traders ont vu leurs efforts se rattacher pleinement aujourd’hui, attendez-vous à ce que cette session soit décisive pour maintenir le rallye à court terme.

ONE traders essaiera de défendre ce niveau à partir de maintenant, et le résultat général sera probablement une cassure haussière du fanion, avec une conviction du marché positive pour les crypto-monnaies dans l’ensemble jusqu’en 2022. Attendez-vous à ce que les traders utilisent les vents contraires actuels pour peser sur le prix action, mais les traders voudront défendre avant les vacances de Noël. Un rebond verrait rapidement un nouveau test et une rupture de la SMA de 55 jours, conduisant à une touche de l’objectif de prix à 0,28 $, avec le pivot mensuel comme objectif de prise de bénéfices dans le fanion.

Graphique journalier ONE/USD

Si les traders réussissent à pénétrer sous la ligne de tendance ascendante noire et le niveau de support S1, en revanche, attendez-vous à une correction rapide jusqu’à la ligne de tendance ascendante verte et la SMA de 200 jours autour de 0,18 $. Comme le niveau de support mensuel S2 est juste en dessous de 0,16 $, attendez-vous à une fausse cassure au lieu d’une poursuite baissière réussie.