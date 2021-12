Pourquoi investir dans des propriétés virtuelles aujourd’hui est plus logique que d’acheter de l’immobilier physique | Cryptomonnaie

La société a subi un changement fondamental de mode de vie en raison de la pandémie de Covid-19. Grâce à l’évolution du Web 3.0, le domaine numérique est une zone unifiée où toute personne disposant d’une connexion Internet peut accéder et acheter des propriétés numériques sous la forme de jetons non fongibles (NFT). Contrairement aux restrictions de propriété foncière spécifiques à chaque pays, l’immobilier virtuel n’a pas de frontières et les transactions peuvent être exécutées presque instantanément et de manière transparente. Le seul biais est l’avantage du premier arrivé ; reflétant la façon dont les transactions immobilières ont mûri à l’échelle mondiale, les premiers entrants du métaverse seront en mesure de décrocher des transactions immobilières et de les retourner pour des profits fous. Un terrain virtuel dans le métaverse The Sandbox a fait l’objet d’une transaction pour 4,3 millions de dollars, un terrain séparé dans le jeu de cryptomonnaie Axie Infinity a coûté 2,48 millions de dollars et un bien immobilier virtuel dans le métaverse Decentraland s’est vendu pour 2,43 millions de dollars. Si vous pensez que ces chiffres sont ahurissants, nous n’en sommes littéralement qu’au début. En seulement une semaine avant décembre, la vente de biens immobiliers virtuels sur des projets de métaverse a atteint 100 millions de dollars. Selon un récent rapport de Grayscale, une société de gestion d’actifs crypto, le métaverse pourrait générer une opportunité de revenus annuels d’un billion de dollars.

Quel est l’intérêt du terrain virtuel ?

Les cas d’utilisation des terres virtuelles indiquent en grande partie l’évasion, l’ego et, surtout, la motivation commerciale. Parce que le domaine numérique n’a pas de frontières, l’élément d’évasion va au-delà d’une séance de méditation que l’on peut avoir sur la planète Terre. Prenez par exemple les maisons qui sont faites de glace et pourtant ne fondent pas même dans les températures les plus chaudes ou une chute d’eau inversée qui défie la gravité – tout cela n’est possible que virtuellement. En ce qui concerne l’ego et l’estime de soi, les joueurs de jeux aimeraient pouvoir mettre en valeur des maisons et des meubles design comme dans le monde physique.

Decentraland, le roi de l’immobilier virtuel ?

Dans Decentraland, les utilisateurs peuvent construire tout ce qu’ils imaginent sur des parcelles de terrain virtuelles. Avec des graphismes en blocs d’aspect rétro, ce monde alternatif met l’accent sur le fait d’attirer des talents pour le sculpter et les joueurs peuvent assister à des concerts et à des expositions d’art. En tant que tout premier jeu de métaverse à succès, Decentraland s’est généralisé. Mais cela ne signifie pas que le montant d’argent que les gens y ont investi permet au projet de continuer à prospérer. Avec le jeton de Decentraland, MANA, ayant une valorisation boursière de plus de 5 milliards de dollars, ce qui compte vraiment, c’est si ce sera un bon jeu auquel les gens veulent jouer. C’est cool de trouver Sotheby’s et des œuvres d’art BAYC correspondantes à Decentraland, cependant, la galerie pour prévisualiser cet art est aussi déroutante qu’une salle des miroirs. Avec ses 90 000 parcelles de terrain, Decentraland peut connaître une bulle de propriété crypto s’il suit un jeu lag avec navigateur. Les streamers Twitch ont illustré que lors d’une bonne journée, les joueurs peuvent se promener assez librement autour de leur personnage dans Decentraland. À une époque plus densément peuplée, cependant, les joueurs peuvent ressentir des « sensations glaciales » ; non, il n’y a pas de neige ni d’hiver à Decentraland mais plutôt, les joueurs retrouvent leurs personnages immobilisés avec leurs écrans d’ordinateur gelés, parfois pendant des minutes.

Quels sont les autres projets à surveiller ?

Si Decentraland a fourni à ses investisseurs des rendements de plus de 5 300 % en seulement un an, imaginez le profit que l’on peut faire en se lançant dans un nouveau projet de métaverse dès le lancement. TipsyVerse est un exemple qui repousse les frontières de la technologie. Avec une équipe de développement et de jeu se déplaçant plus rapidement que les trains à grande vitesse du Japon, les joueurs peuvent vivre, socialiser et jouer à leur guise. TipsyVerse va au-delà même des imaginations les plus folles. Les joueurs sont invités à rejoindre des quêtes et à découvrir le mystère derrière le métaverse ; ils seront récompensés par des NFT et TipsyCoin – le jeton natif du projet. Attendez-vous à pouvoir contrer les phobies du monde réel telles que la peur des hauteurs grâce au parachutisme dans ce paradis de la réalité virtuelle avec Oculus Quest 2. Il existe également des activités telles que la plongée en cage avec les grands requins blancs, le parachute ascensionnel et le ski. Les jeux sont gratuits et, en fait, les joueurs peuvent gagner s’ils participent à des missions. Cependant, ce ne sont pas que des jeux – TipsyVerse proposera des clubs et des salles de concert afin que les joueurs puissent se rapprocher de leurs célébrités préférées, et les rumeurs disent que nous pouvons nous attendre à ce que Akon et Justin Bieber se produisent. Essentiellement, Decentraland a lancé un mouvement de métaverse, mais des projets plus compétents comme TipsyVerse s’appuieront sur des bases de base et propulseront le jeu vers de nouveaux sommets. Le projet se concentre sur une approche holistique des expériences visuelles, auditives et tactiles puisqu’il utilisera la dernière technologie de jeu – Unreal Engine 5, le meilleur du genre depuis une décennie. Ce moteur de jeu révolutionnaire comprend Nanite, un système de géométrie virtualisé qui offrira plus de détails à TipsyVerse ; les joueurs ne seront pas confinés à une distance de tirage limitée.

TipsyVerse encore tôt pour les investisseurs

Une fois la version alpha de TipsyVerse lancée en 2023, TipsyCoin émulera une économie pleinement fonctionnelle. Les joueurs peuvent acheter et échanger des vêtements, des couvre-chefs, des baskets, des accessoires et des animaux de compagnie pour leur personnage. Ils peuvent collecter des véhicules rares et les utiliser pour se déplacer avec style dans TipsyVerse. Tous ces actifs numériques sont des NFT qui représentent la propriété, et les joueurs les stockent dans leurs portefeuilles tout comme leurs propres avoirs en crypto-monnaie. Ces NFT peuvent être achetés directement auprès de TipsyCoin et étant donné que les NFT sont limités et identifiables individuellement, les joueurs qui les prennent tôt pourront vendre leurs NFT à profit sur les marchés secondaires. Alors que l’écosystème explose, des joueurs célèbres, qui sont également des artistes, invitent leurs amis et transforment des parties de TipsyVerse en Beverly Hills. Étant donné que les premiers participants au jeu qui achètent des parcelles de terrain paieront en $ tipsy, ils bénéficieront d’une appréciation du capital grâce à la fois à l’augmentation fulgurante du prix de TipsyCoin et à l’adoption croissante de TipsyVerse.

TipsyVerse devrait sortir en 2023, mais les joueurs désireux d’obtenir les meilleurs emplacements immobiliers dans le jeu peuvent commencer à acheter des terrains TipsyVerse à partir de l’année prochaine. Ils auront cependant besoin de TipsyCoin, une pièce lancée au premier trimestre de l’année prochaine. Le métaverse aura un fort impact sur les communautés à l’échelle mondiale puisque Nike et Louis Vuitton ne sont que quelques-unes des nombreuses marques qui ont une telle présence. Selon Fortune, « les cabinets d’architecture numérique facturent jusqu’à 300 000 $ » pour des conceptions virtuelles pas si complexes et il est certain que TipsyCoin est bien financé. Ils ont refusé une VC de premier plan et ont changé le sort des enfants et des animaux dans le monde. TipsyCoin a attiré l’attention après avoir sauvé près de 100 enfants nigérians et adopté 50 pingouins pour protéger l’espèce. Ce projet sans fioritures est innovant et distinctif et contrairement à une expérience compromise, gracieuseté de Decentraland, TipsyVerse est comparable à GTA V, moins la violence. Les valeurs éthiques de l’équipe sont évidentes dans la philanthropie de TipsyCoin, ses protocoles de sécurité et jusqu’au fait même que les joueurs de TipsyVerse sont libres d’utiliser un nom d’utilisateur de leur choix, sous réserve de disponibilité – contrairement à Decentraland qui a promu des accapareurs qui essaient de capitaliser les noms de personnes honnêtes. Les casinos de TipsyVerse seront pleinement conformes aux réglementations gouvernementales et lorsque les régulateurs commenceront à intervenir dans le domaine numérique, le sort restant des métavers tels que Decentraland est clair.

Conclusion

Pour résumer, alors que TipsyVerse n’a pas encore divulgué plus de détails dans le but de se lancer à 100% équitablement, les propriétés numériques ont le même principe que leurs homologues physiques : emplacement, emplacement, emplacement. Le rapport risque-récompense pour TipsyVerse est plutôt attractif car le terrain sera extrêmement abordable au lancement, tout comme sa devise correspondante – TipsyCoin. Le potentiel d’appréciation de TipsyCoin et de l’immobilier de TipsyVerse est multiple par rapport aux concurrents.