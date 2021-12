La demande d’achat d’éther signale l’anticipation d’un rallye de fin d’année | Cryptomonnaie

Notamment, des flux haussiers ont frappé le marché des options sur l’éther tôt lundi, indiquant un espoir naissant d’une reprise avant la fin de l’année.

Paradigm de gré à gré axé sur les institutions a vu 18 500 contrats de l’option d’achat de 4 400 $ et 14 000 contrats de l’option d’achat de 4 200 $ changer de main pendant les heures asiatiques. Ces transactions qui devaient expirer le 31 décembre ont été exécutées sur Paradigm et enregistrées sur Deribit, la principale bourse d’options de crypto-monnaie en volume et en intérêt ouvert.

Une option d’achat donne à l’acheteur le droit, mais non l’obligation, d’acheter l’actif sous-jacent à un prix prédéterminé à ou avant une date spécifique. Un acheteur d’appel est implicitement haussier sur l’actif sous-jacent.

Alors que le principal cas d’utilisation des options est de protéger l’exposition au marché au comptant ou à terme contre des mouvements haussiers ou baissiers inattendus, les spéculateurs mettent parfois en jeu l’actif sous-jacent en achetant simplement des options d’achat ou de vente.

« Les deux transactions ont été négociées en direct et semblent être un pari directionnel important pour une progression vers la fin de l’année », a déclaré à CoinDesk Patrick Chu, directeur des ventes institutionnelles et du commerce chez Paradigm.

Théoriquement, l’appel de 4 400 $ représente un pari que l’éther s’établirait au-dessus de ce niveau le 31 décembre. Cependant, les acheteurs peuvent aligner leurs positions avant l’expiration si l’éther augmente rapidement, augmentant ainsi la valeur des paris haussiers.

Notez que les appels hors de la monnaie (OTM) à des prix d’exercice supérieurs au prix du marché actuel (CMP) de l’actif sous-jacent sont relativement bon marché par rapport aux prix d’exercice égaux ou inférieurs au CMP et ont tendance à gagner une valeur significative lors d’un mouvement soudain vers le haut. Ainsi, les traders prennent souvent des appels OTM dans le but de réaliser des gains démesurés.

Malgré une activité d’achat importante dans les appels à 4 200 $ et 4 400 $, le marché global des options signale toujours la prudence.

Selon les données suivies par la société de recherche sur les dérivés crypto Skew, les écarts d’achat sur une semaine, un, trois et six mois sont positifs, un signe d’options de vente ou de paris à la baisse entraînant des prix ou une demande plus élevés que les appels.

Ether se négocie actuellement à près de 3 800 $, ce qui représente une baisse de 3% sur la journée. Le jeton alimentant la blockchain d’Ethereum semble avoir été accepté sous une ligne de tendance haussière de cinq mois.