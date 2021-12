Les experts soutiennent que le cycle haussier de Bitcoin n’est pas encore terminé | Cryptomonnaie

Le commerçant et investisseur vétéran Peter Brandt pense que la capitulation de panique à haut volume n’a pas encore eu lieu dans Bitcoin.

Les analystes pensent que les cycles Bitcoin s’allongent ; la théorie du cycle de 4 ans est peut-être terminée.

L’offre non dépensée des mineurs de Bitcoin n’est qu’à 500 BTC d’un niveau record, haussier pour le prix du Bitcoin.

Le prix du Bitcoin pourrait atteindre un sommet de fin de cycle avant la fin de la course haussière, faisant du cycle actuel le plus long de l’histoire de la cryptomonnaie.

Les analystes s’attendent à un long cycle haussier Bitcoin en 2021, car l’allongement se produit tous les quatre ans. Un prix bas n’est pas encore atteint pour Bitcoin, tandis que les analystes attendent le sommet de fin de cycle.

Le prix du bitcoin pourrait atteindre le sommet de fin de cycle avant la fin de 2021

Les experts pèsent sur l’allongement des cycles haussiers du Bitcoin. Les analystes ont noté des schémas répétitifs dans les cycles Bitcoin. Le cycle de 2017 a duré trois jours de plus que celui de 2013. Le cycle actuel est de 149 jours de plus que celui de 2017, ce qui implique que la course haussière du Bitcoin n’est pas encore terminée.

Si la tendance se répète, les analystes prédisent que cela pourrait être le milieu du marché haussier du Bitcoin et la naissance d’une tendance haussière post-correction.

Peter Brandt, trader et analyste chevronné, a récemment tweeté :

Lark Davis, analyste Bitcoin et YouTuber, estime que le cycle actuel pourrait mettre fin aux théories du cycle de 4 ans du passé.

Nous assistons peut-être à la fin de la théorie du cycle de 4 ans pour #bitcoin! Vive les cycles d’allongement ! – Lark Davis (@TheCryptoLark) 19 décembre 2021

L’offre non dépensée des mineurs de Bitcoin, un indicateur qui mesure les jetons BTC accumulés par les mineurs, est à moins de 500 Bitcoins de son sommet historique, d’après les données de l’agrégateur Glassnode. Cet indicateur montre une divergence croissante entre l’offre et la demande de Bitcoin qui alimente un discours haussier pour le prix du BTC.

Approvisionnement non dépensé de Bitcoin Miner

Les analystes s’attendent à ce que le top Bitcoin soit signalé par le comportement historique au sein de la chaîne et basé sur les actions effectuées sur les échanges.

Le prix du Bitcoin n’a pas réussi à franchir la zone de résistance de 48 500 $ ; il a trouvé un support à 45 500 $. @NinjaScalp, un commerçant et analyste de Bitcoin, pense que le prix pourrait augmenter et cibler 50 000 $.

Lorsque vous supprimez tout le bruit, $BTC semble former des plus bas plus élevés après un mouvement de plus de 30% favoriser un mouvement à la hausse à partir d’ici (50 000 $ +) tout ce qui est inférieur à 45 000 $ est un cadeau et cherchera à ajouter plus à une longue exposition La vente en Asie seulement ralentit et cela se voit pic.twitter.com/1KE8oQ0rPK – Ninja (@Ninjascalp) 20 décembre 2021

Les analystes de Netcost-Security ont évalué le prix du Bitcoin et ont prédit une phase d’expansion haussière pour BTC.