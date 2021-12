LUNA de Terra en route pour la prise de bénéfices après avoir atteint de nouveaux sommets historiques | Cryptomonnaie

Le prix de Terra semble très élevé et devrait se corriger après avoir atteint un nouveau sommet à 81,87 $.

Le retracement entraînera la perte de LUNA de 15% de sa valeur marchande.

Un swing au-dessus de 81,87 $ invalidera la thèse baissière.

Le prix de Terra s’est lancé dans une tendance haussière massive le 13 décembre qui l’a poussé à de nouveaux sommets. Bien que cette ascension ait été impressionnante, la tendance haussière connaîtra probablement un renversement à mesure que les acteurs du marché enregistreront des bénéfices. Ce développement poussera probablement LUNA vers des niveaux de support stables.

Prix ​​Terra à la recherche de terrains stables

Le prix de Terra connaît une baisse alors que les investisseurs se précipitent pour enregistrer des bénéfices après un nouveau record historique à 81,87 $. Ce record s’explique par une progression de 57 % sur six jours. Alors que les acteurs du marché déchargent leurs avoirs, LUNA poursuivra sa descente.

Jusqu’à présent, le prix de Terra a déjà franchi le niveau de support immédiat à 76,23 $ et se situe en dessous de celui-ci. Un barrage d’ordres de vente poussera probablement LUNA à retester le niveau de retracement de 50 % à 66,85 $, constituant un retracement de 10 % par rapport à la position actuelle – 74,68 $.

Bien qu’il y ait une chance que le prix de Terra puisse former une base ici, les investisseurs doivent faire attention aux niveaux de retracement de 62 %, 70,5 % et 79 % à 63,25 $, 60,70 $ et 58,15 $, respectivement, pour servir de point d’appui, amortissant les ventes entrantes. pression.

Graphique de 4 heures LUNA/USDT

Alors que les choses semblent très lourdes pour le prix de Terra, une augmentation de la pression d’achat des investisseurs mis à l’écart pourrait changer le récit. Si les traders LUNA produisent un swing supérieur au sommet historique actuel à 81,87 $, cela établira un nouveau sommet et invalidera la thèse baissière.