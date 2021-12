L’incursion de revolut dans la crypto-monnaie pourrait-elle conduire au lancement de son propre jeton ? | Cryptomonnaie

Revolut, la fintech la plus précieuse du Royaume-Uni, chercherait à augmenter sa prévalence dans le monde de la crypto-monnaie en lançant son propre jeton.

La société, qui a atteint une valorisation de 33 milliards de dollars, a fait des progrès en proposant l’achat de crypto-monnaie au cœur de ses services. Mais maintenant, Revolut semble prêt à aller plus loin dans la création et le lancement de son propre jeton crypto, selon deux sources.

« C’est un type de chose » Les utilisateurs de Revolut gagnent un jeton « , similaire à Wirex et Nexo », a déclaré une source à CoinDesk, en référence respectivement au jeton WXT et NEXO.

Cette décision verra probablement Revolut lancer quelque chose qui ressemble à un jeton d’échange plutôt qu’à un stablecoin autonome, ce qui indique que nous sommes plus susceptibles de voir quelque chose de plus similaire au BNB de Binance qu’à l’USDT de Tether, par exemple.

(Image : initié)

Comme le montrent les données ci-dessus, les ambitions de Revolut de se développer dans le monde des crypto-monnaies devraient être complétées par des niveaux plus larges d’adoption des applications. D’ici 2025, 8,9% de la population britannique devraient avoir ouvert un compte bancaire Revolut, alors qu’aujourd’hui, la société fintech compte plus de 16 millions d’utilisateurs au total.

Actuellement, Revolut a évité de commenter la spéculation, bien que la volonté de l’entreprise de devenir un acteur clé dans le monde des crypto-monnaies suggère qu’il pourrait y avoir une certaine substance à l’histoire.

Vers l’adoption de la crypto-monnaie

L’enthousiasme de Revolut envers la crypto-monnaie, et, en particulier, Bitcoin, ne peut pas être sous-estimé. Récemment, la société a annoncé qu’elle paierait pour un abonnement WeWork à Dallas via BTC. Revolut a également confirmé avoir obtenu une licence de courtier aux États-Unis au cours des dernières semaines, permettant à la société de se développer sur les marchés de capitaux de détail américains – entrant en concurrence directe avec Robinhood dans le processus.

Revolut a déjà pris des mesures similaires à ses principaux rivaux américains dans Robinhood et PayPal en permettant aux utilisateurs d’acheter et de détenir des crypto-monnaies dans son application bancaire fintech. Cependant, dans l’état actuel des choses, la plate-forme ne partage pas les mêmes niveaux de fonctionnalités que les utilisateurs peuvent expérimenter lors de l’achat et du commerce au sein des échanges de crypto-monnaie. Le développement du propre jeton de Revolut a le potentiel de changer cela.

Lors d’un appel aux résultats en juin, Revolut a affirmé que les services de cryptomonnaie représentaient environ 20% des revenus de l’entreprise. En offrant une exposition à plus de 50 jetons à l’heure actuelle, la crypto-monnaie s’est fortement implantée dans l’ensemble du répertoire de services d’investissement de Revolut, la plate-forme enregistrant environ 150 millions de transactions par mois.

Afin d’augmenter ses incitations en matière de crypto-monnaie pour les clients, Revolut a réduit les frais pour les clients aux États-Unis pour divers produits.

Les clients de la société aux États-Unis ont désormais la possibilité d’échanger jusqu’à 200 000 $ dans diverses crypto-monnaies chaque mois sans commission. Avant cela, les limites s’élevaient à seulement 200 $ par mois.

Dans le but de faire appel directement à leur nouveau marché américain, Revolut a également fourni aux utilisateurs la possibilité de retirer une certaine somme d’argent par mois, d’envoyer jusqu’à 10 envois de fonds internationaux par mois et de créer jusqu’à cinq comptes pour leurs enfants gratuitement. .

« Nous avons eu une ouverture très calme », ​​a déclaré à The Block Ron Oliveira, PDG de Revolut aux États-Unis. « Maintenant, il s’agit de savoir où allons-nous à partir d’ici. Ce que nous avons découvert, c’est que nous avons aujourd’hui l’offre la plus complète et la plus large de toutes les fintech aux États-Unis. »

La révolution pourrait-elle rivaliser avec le robinhood ?

Avec la structure d’investissement avantageuse de l’entreprise, est-il possible que Revolut puisse se faire un nom en matière d’investissement américain en crypto-monnaie ? Pour répondre à cette question, examinons de plus près le pedigree financier de la fintech.

Bien que la pandémie de Covid-19 ait agi comme un catalyseur par inadvertance pour la transformation numérique, Revolut a connu une croissance plus lente en termes de revenus et des pertes croissantes en 2020 alors que la crise sanitaire a eu un impact sur les volumes de paiement. Cependant, la dépendance susmentionnée de l’entreprise vis-à-vis des crypto-monnaies a ouvert la voie à un important coup de pouce financier.

Revolut a réalisé un chiffre d’affaires de 310,5 millions de dollars en 2020, soit une augmentation de 34 % par rapport à l’année précédente. Cependant, les revenus ajustés de la société pour les actifs incorporels tels que la crypto-monnaie pesaient 57% de plus qu’en 2019.

(Image : TechCrunch)

Comme nous pouvons le voir sur les données ci-dessus, il y a de quoi être optimiste chez Revolut. La société continue d’augmenter ses revenus tout en réduisant considérablement ses pertes d’exploitation trimestrielles en 2020.

Maxim Manturov, responsable de la recherche en investissement chez Freedom Finance Europe, estime que l’adaptabilité de Revolut est un atout clé pour l’entreprise qui a contribué à assurer une croissance sismique dans un laps de temps remarquablement court.

« Fondée en 2015, Revolut est devenue l’une des principales sociétés de technologie financière grand public en Europe, ajoutant constamment de nouvelles fonctionnalités », a déclaré Manturov. « L’application a commencé comme un moyen d’éviter les frais de conversion de devises lorsque vous voyagez, mais a rapidement ajouté des fonctionnalités bancaires, commerciales et crypto parmi des dizaines de produits. Elle compte désormais plus de 16 millions de clients, et il est logique que la société essaie d’accroître son attrait en introduisant des échanges sans commission, étant donné le marché plutôt « chaud » pour ce type d’applications. Il est probable que l’entreprise utilisera également un modèle commercial similaire à celui basé sur PFOF de Robinhood pour gagner de l’argent.

En entrant en concurrence directe avec Robinhood, un autre exemple de fintech qui a connu une croissance rapide après avoir été établie au milieu des années 2010 – dans ce cas 2013, Revolut s’attaque à un poids lourd moderne de l’investissement.

Bien que Revolut soit devenu très populaire dans toute l’Europe pour ses services financiers, Robinhood, avec sa capitalisation boursière de 33 milliards de dollars au moment de la rédaction de cet article, a une stature très similaire à celle de son nouveau rival.

Pour que Revolut réussisse à pénétrer un marché dominé ces dernières années par Robinhood, l’entreprise devra faire preuve d’une plus grande capacité d’adaptation qui lui a permis d’obtenir un succès fou en l’espace de six ans. Cependant, pour une entreprise qui est déjà devenue la fintech la plus précieuse du Royaume-Uni avec une valorisation de 33 milliards de dollars, tout est possible pour Revolut et son équipe ambitieuse.