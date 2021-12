Bitcoin et Ether plongent dans la « session baissière en Asie » alors que la baisse des taux en Chine n’inspire pas l’achat de risques | Cryptomonnaie

Le bitcoin et l’éther se négociaient à nouveau à la baisse aux heures asiatiques, poursuivant la tendance de l’année à perdre du terrain principalement lorsque l’Amérique est endormie. Cette baisse intervient alors que les marchés traditionnels ferment les yeux sur la baisse des taux d’intérêt de la Chine et restent averses au risque.

Au moment de mettre sous presse, le bitcoin, la première crypto-monnaie par valeur marchande, s’échangeait à près de 46 600 $, soit une baisse de 0,5% sur la journée. Ether changeait de mains à près de 3 850 $, en baisse de près de 2% sur la journée.

Les données fournies par le trader d’options Fredrick Collins montrent que le bitcoin et l’éther ont constamment fait face à une pression de vente pendant les heures asiatiques cette année. La plupart des gains cumulatifs réalisés par le bitcoin et l’éther, 60 % et 420 % respectivement, se sont produits pendant les heures américaines, représentées de 8 h 00 à 18 h 00, heure de New York.

Les deux crypto-monnaies ont été durement touchées ces dernières semaines, entraînant le marché plus large de la cryptomonnaie à la baisse alors que la Réserve fédérale américaine et d’autres grandes banques centrales ont commencé à dénouer les mesures de stimulation des liquidités pour contenir l’inflation.

Le bitcoin a baissé de plus de 30% depuis qu’il a culminé à près de 69 000 $ le 10 novembre, les vendeurs dominant le marché pendant les heures asiatiques – de 8h00 à 18h00, heure de Pékin.

La tendance s’est poursuivie lundi malgré les mesures prises par la Banque populaire de Chine (PBOC) pour protéger l’économie de l’impact négatif des difficultés du marché immobilier et des nouvelles inquiétudes liées au coronavirus.

La banque centrale chinoise a annoncé une baisse de son taux préférentiel de prêt à un an, taux de référence de facto depuis 2019, de 3,85 % à 3,8 %, confirmant la première baisse depuis près de deux ans.

Les baisses de taux d’intérêt ont tendance à injecter des liquidités dans l’économie. Ainsi, les couvertures d’inflation perçues comme le bitcoin, l’or et les prix des actifs, en général, réagissent généralement positivement aux baisses de taux.

Cependant, les actions asiatiques clignotent actuellement au rouge parallèlement à une baisse de 1,10 % des contrats à terme liés au S&P 500. Les prix du pétrole sont en baisse de plus de 3 % et les devises anti-risque comme le yen japonais attirent des offres de valeur refuge.

L’action du marché suggère que la baisse des taux de la Chine est peut-être trop faible par rapport au resserrement imminent de la Fed et d’autres banques centrales. La semaine dernière, la Fed a signalé trois hausses de taux en 2022 et la Banque d’Angleterre a annoncé une hausse surprise des taux d’intérêt.

Les craintes accrues de blocage des coronavirus semblent également éclipser la décision de Pékin d’améliorer le sentiment du marché. Les pays européens réimposent des mesures plus strictes pour endiguer la vague Omicron et la politique zéro COVID de la Chine menace de perturber la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Les blocages et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement sont inflationnistes, ce qui est considéré comme une évolution positive pour une réserve perçue d’actifs de valeur. Les blocages pèsent également sur la croissance économique.

Cependant, avec des pressions mondiales élevées sur les prix, les banques centrales semblent avoir peu de place pour une injection plus importante de liquidités pour donner la priorité à la croissance, comme elles l’ont fait après la première vague de COVID au premier semestre 2020. À l’époque, l’inflation aux États-Unis était bien inférieure à celle de la Fed. % cibler. En novembre, l’inflation américaine s’élevait à 6,8 %, un sommet en quatre décennies.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a récemment retiré le monde transitoire des discussions sur l’inflation, signalant un changement d’orientation de l’emploi (croissance) vers le contrôle de l’inflation. Le Fonds monétaire international a également exhorté la Fed à accélérer le resserrement de sa politique pour contenir l’inflation.