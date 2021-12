Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: le marché de la cryptomonnaie en pagaille alors que BTC se consolide | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin baisse, faisant allusion à un nouveau test du 50 SMA hebdomadaire à 44 778 $.

Le prix de l’Ethereum se prépare à une cassure de 16% de la configuration en coin descendant.

Le prix d’ondulation pourrait voir une augmentation de 11% à 0,96 $ alors qu’il se prépare pour une deuxième étape.

Le prix du Bitcoin évolue latéralement, piégé entre des moyennes mobiles hebdomadaires cruciales. Cette consolidation a eu un effet d’entraînement positif sur le prix de l’Ethereum qui met en place un modèle haussier prêt pour une cassure. Ripple, quant à lui, s’est déjà lancé dans une ascension et se prépare pour sa deuxième ascension.

Le prix du Bitcoin anticipe des pertes à court terme

Le prix du Bitcoin est dans une lente tendance à la baisse et cherche à retester la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 semaines à 44 778 $. Bien que cette évolution entraîne une baisse d’environ 3% de la BTC, elle pourrait entraîner un rebond, déclenchant une perspective haussière.

Un rebond réussi sur ledit SMA ouvrira la voie pour retester le SMA de 21 semaines à 51 256 $ et, dans un cas très haussier, le niveau de résistance de 53 709 $. Si les ordres d’achat continuent d’affluer, la crypto pionnière est susceptible de poursuivre son ascension et de franchir la barre des 57 845 $.

Quoi qu’il en soit, les investisseurs doivent noter que cette perspective haussière dépend d’un rebond réussi sur le SMA de 50 semaines à 44 778 $.

Graphique 1 jour BTC/USD

Si le prix du Bitcoin traverse le SMA à 44 778 $, il y a de fortes chances qu’il continue sa descente à 40 596 $ pour collecter les liquidités qui restent en dessous. Une clôture quotidienne en dessous de 44 778 $ invalidera la thèse haussière détaillée ci-dessus.

Le prix de l’Ethereum vise des sommets plus élevés

Le prix de l’Ethereum décrit une configuration en coin descendant depuis le 28 novembre. Cette formation technique est obtenue en reliant les trois plus bas et les quatre plus bas formés au cours de cette période à l’aide de lignes de tendance.

La configuration prévoit une hausse de 16%, obtenue en ajoutant la distance entre le premier swing haut et swing bas au point de rupture à 3 912 $, ce qui met l’ETH à 4 533 $.

En supposant que le prix d’Ethereum puisse rebondir sur le niveau de retracement de 70,5% à 3 780 $, cette hausse constituerait une ascension de 20%. Par conséquent, les investisseurs doivent surveiller de près l’inversion du retracement.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix d’Ethereum brise les barrières de 3 780 $ et 3 740 $, il est susceptible de baisser pour retester le plus bas de la fourchette à 3 669 $. Un chandelier de quatre heures proche de ce niveau créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière.

Le prix d’ondulation rivalise pour continuer à augmenter

Le prix d’ondulation s’est consolidé autour de la barrière de résistance de 0,837 $ pendant plus d’une semaine. La pression d’achat accrue a entraîné une hausse de 11 % du prix du XRP, le poussant à établir un sommet potentiel à 0,917 $.

Bien que la poussée initiale ait été perceptible, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du XRP se retrace avant de déclencher un autre rallye. Le niveau de support de 0,837 sera probablement à nouveau marqué bientôt. En supposant que cela se produise, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix Ripple grimpe de 12% pour tester à nouveau l’obstacle de 0,936 $.

Dans certains cas, le prix XRP peut prolonger cette avance pour collecter les liquidités restant au-dessus des obstacles de 0,980 $ ou 1,018 $.

Graphique XRP/USD sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix Ripple, une ventilation du niveau de support de 0,837 $ indiquera une faiblesse parmi les acheteurs. Dans ce cas, le prix du XRP chutera probablement en dessous de la barrière de la demande de 0,749 $ pour collecter les liquidités qui s’y trouvent. Une clôture quotidienne en dessous de ce niveau indiquera que les acheteurs ne souhaitent pas augmenter le prix et invalider la thèse haussière du jeton de remise.