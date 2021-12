La plus grande remise GBTC de tous les temps – Cinq choses à surveiller en Bitcoin cette semaine | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) commence une nouvelle semaine avec des analystes à la recherche d’un fond – mais qui ne signifie peut-être pas une baisse à 40 000 $ ou moins.

Après un week-end banal, les traders de Bitcoin sont maintenant confrontés à une nouvelle semaine de sentiment baissier dans l’économie mondiale alors que l’appétit pour le risque reste tiède.

Au milieu de l’absence d’un « rassemblement du Père Noël » pour pratiquement tout le monde, il semble y avoir peu de déclencheurs pour aider le BTC/USD à revenir plus haut à temps pour la nouvelle année. Dans le même temps, les mesures en chaîne restent solides et les mineurs refusent de dépenser.

Avec Noël presque là, Cointelegraph examine ce qu’il faut surveiller cette semaine lorsqu’il s’agit d’évaluer où Bitcoin peut se diriger.

50 000 $ semblent loin pour les traders Bitcoin

Bitcoin n’a pas réussi à produire de mouvements significatifs au cours du week-end, mais maintenant, l’attention se tourne vers un potentiel « fond » volatil pour le marché.

À 46 000 $, BTC/USD reste fermement ancré dans une fourchette familière, les traders n’ayant pas réussi à trouver l’élan pour une nouvelle attaque sur la barre des 50 000 $.

L’achat se produit, en particulier parmi les petits investisseurs de détail, mais pour les participants du marché chevronnés, des niveaux inférieurs sont probables.

Pour le trader populaire Pentoshi, ceux-ci pourraient néanmoins éviter un nouveau test de 40 000 $. Dans un tweet dimanche, il a souligné l’échange majeur Bitfinex et ses gros volumes de traders comme une source probable de soutien.

« Finex fait les hauts et les bas sur $ BTC. Croyez qu’il s’agit d’une situation similaire où ils absorberont simplement les ventes à ces niveaux clés. Voir septembre après 40,7k en bas », a-t-il écrit, faisant référence aux événements du marché de la fin septembre.

« Maintenant à la recherche d’un imo inférieur 42-46k. »

Graphique en bougies BTC/USD sur 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

D’autres étaient plus optimistes, avec un collègue commerçant Galaxy appelant à une « semaine verte » dirigée par des altcoins.

Avec dix jours restants de l’année, une fin surprise jusqu’en 2021 n’est pas non plus universellement exclue en ce qui concerne les marchés de la cryptomonnaie.

Dans sa dernière mise à jour du marché, la plateforme de trading Decentrader a présenté l’indicateur Advanced NVT de Bitcoin comme tremplin possible vers des niveaux de prix plus élevés.

Toujours au plus bas, la métrique historique du cycle pourrait encore surprendre les traders, ayant presque atteint son plus bas niveau de « surachat » jamais atteint.

« Verrons-nous la même chose cette fois avec un rebond et un rassemblement pendant les vacances de Noël ? Ou verrons-nous plus de prises de bénéfices en fin d’année ? » la mise à jour résumée.

« À l’heure actuelle, le $ BTC est à un niveau de décision clé, il serait donc certainement sage de gérer son risque avec soin jusqu’à ce qu’une tendance claire se dégage. »

Graphique du signal Bitcoin Advanced NVT (bleu clair). Source : LookIntoBitcoin.com

Les mineurs continuent de rôder

Une cohorte de hodlers Bitcoin pas d’humeur à vendre aux prix actuels est celle des mineurs, dont les sorties ont atteint leur plus bas niveau en trois mois.

Selon les données de Glassnode, les sorties de mineurs ont presque diminué de moitié en un peu plus d’un mois, réitérant le retournement de la dynamique du marché depuis les sommets historiques.

Une chute spectaculaire similaire s’est produite en septembre, les marchés au comptant ayant ensuite atteint un creux deux semaines plus tard. L’action de ce mois-ci a donc un précédent historique.

Graphique sur 1 heure des sorties de mineurs de Bitcoin (moyenne mobile sur 7 jours). Source : Glassnode/Twitter

D’autres données montrent que l’offre non dépensée est sur le point d’atteindre des sommets historiques, le point culminant d’une tendance à la baisse des mineurs qui a commencé en 2020.

En d’autres termes, les mineurs ne sont pas pressés de dépenser leurs subventions de bloc une fois qu’un nouveau bloc est extrait avec succès.

Macro troque sa course haussière de 21 mois contre la volatilité

La volatilité macroéconomique devrait se poursuivre en 2022 dans une tendance qui perturbe les investisseurs, préviennent des sources cette semaine.

Tout comme Bitcoin, un épisode baissier inattendu signifie que le quatrième trimestre de cette année pourrait se terminer par un gémissement et priver le marché de son « rassemblement du Père Noël » classique.

La faute est à la fois le coronavirus et les troubles politiques aux États-Unis, ce dernier se présentant sous la forme d’un sénateur rejetant le programme de dépenses assiégé de 2 000 milliards de dollars du président Joe Biden.

Les actions en Asie ont chuté ce jour-là et avant l’ouverture des États-Unis, l’ambiance était prudente.

« Les investisseurs doivent être prêts à ce que Covid continue d’être un facteur principal de la performance du marché jusqu’en 2022 », a déclaré à Bloomberg Robert Schein, directeur des investissements chez Blanke Schein Wealth Management.

« Après la course haussière que nous avons connue au cours des 21 derniers mois, les investisseurs ne sont pas aussi habitués aux périodes prolongées de volatilité. »

Schein faisait référence au retour observé sur les marchés mondiaux depuis mars 2020, lorsqu’un krach inter-marchés a également amené Bitcoin à un creux de 3 600 $.

Au milieu de tout cela, le dollar américain revient en force – un nouveau vent contraire potentiel pour BTC, qui est traditionnellement inversement corrélé avec le billet vert.

L’indice du dollar américain (DXY), qui mesure la force du dollar par rapport à un panier de devises des principaux partenaires commerciaux, s’élevait à 96,6 au moment de la rédaction, après avoir presque atteint 97 à la fin de la semaine dernière.

Graphique en bougies sur 1 jour de l’indice de devise du dollar américain (DXY). Source : TradingView

GBTC atteint la plus grande remise jamais enregistrée

Le bitcoin de moins de 50 000 $ devrait sans doute ressembler à une bonne affaire pour les gros investisseurs, mais un critère de l’industrie raconte une histoire différente.

Le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), le plus grand véhicule institutionnel BTC, se négocie actuellement avec une remise de plus de 20%, confirment les données du site d’analyse en chaîne Coinglass.

Prix ​​GBTC vs. avoirs vs. graphique premium GBTC. Source : Coinglass

GBTC, qui prévoit de se convertir l’année prochaine en un fonds négocié en bourse (ETF) au prix au comptant du Bitcoin, a connu des changements majeurs dans le comportement du marché au cours du second semestre 2021.

Comme l’a rapporté Cointelegraph, après avoir passé la première partie de sa vie à négocier avec une prime élevée, le fonds d’investissement offre désormais aux acheteurs institutionnels ce qui est de facto un « sous-sol d’aubaine » BTC.

À 22,95% au 18 décembre, la remise n’a jamais été aussi importante – un phénomène curieux qui indique ce que certains soutiennent être un manque encore plus curieux de demande pour les actions GBTC.

L’incertitude réglementaire entourant les ETF au comptant reste un sujet de discussion pour les États-Unis Comme seuls les produits à terme ont reçu le feu vert cette année, l’industrie continue de se rallier à la question, plaidant pour un changement en 2022.

La semaine dernière, la principale bourse américaine Coinbase a approuvé les plans de conversion de GBTC.

« Les actions de GBTC peuvent être négociées avec des primes ou des remises par rapport à sa valeur liquidative (c’est-à-dire la valeur du Bitcoin qu’elle détient). De telles primes et remises peuvent être dramatiques : GBTC a négocié de gré à gré avec une prime par rapport à sa valeur liquidative allant jusqu’à 142 % et une décote par rapport à sa valeur liquidative de 21 % », une lettre dédiée à la Securities and Exchange Commission lit.

« Si la proposition d’Arca est approuvée, GBTC pourra utiliser la mécanique ETP qui minimise les variations entre les cours de ses actions et la valeur liquidative (« NAV ») de ses avoirs en Bitcoin, et par conséquent, les investisseurs de détail américains sera en mesure d’accéder au marché Bitcoin via la structure ETP familière et à des prix de négociation qui restent plus étroitement alignés sur les prix de négociation au comptant de Bitcoin.

Spot-based opère déjà avec un énorme succès au-delà de la frontière au Canada, ainsi qu’en Europe et ailleurs.

Les pieds froids gèlent

Il ne s’est peut-être pas passé grand-chose au cours du week-end en ce qui concerne l’action des prix au comptant, mais c’est peu de consolation pour les commerçants nerveux.

Selon le Crypto Fear & Greed Index, le sentiment autour de la crypto est plus faible que jamais.

Poursuivant sa tendance entrecroisée, l’indice est de retour dans la zone de « peur extrême » depuis lundi, n’ayant même pas réussi à craquer les 30/100 tout au long du mois de décembre.

À titre de comparaison, au niveau record de 69 000 $ le 9 novembre, Fear & Greed a mesuré 84/100 – « la cupidité extrême ».

Cependant, comme le commerçant et analyste populaire Rekt Capital le répète souvent, une telle peur extrême « précède les opportunités financières ».

« Ce canal de tendance baissière BTC actuel me rappelle le canal de tendance baissière BTC formé en mai », a-t-il ajouté dimanche, faisant référence aux événements après l’interdiction de l’exploitation minière en Chine lorsque BTC/USD s’est inversé de 50 % et Fear & Greed a atteint un creux à plusieurs reprises à 10/100.

Après cette structure de creux et cette consolidation, il n’a fallu qu’un mois à l’indice pour revenir dans la zone « d’avidité extrême ».

Indice de la peur et de la cupidité crypto. Source : Alternative.me