Le prix de Polkadot ne se redresse pas après cinq enchères de parachains | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot n’a pas réussi à se remettre d’une baisse en dessous de 30 $. Le réseau est la première blockchain fragmentée hétérogène à lancer cinq blockchains dans son écosystème.

Le prix de Polkadot a affiché une perte de 40% au cours du mois dernier. Les promoteurs s’attendaient à ce que le lancement des cinq premières parachaines – Acala, Moonbeam, Parallel Finance, Astar et Clover ait un impact positif sur le prix.

Les cinq projets gagnants ont loué leurs créneaux de parachaines pendant 96 semaines. Le cofondateur d’Ethereum et créateur de Polkadot, Gavin Wood, a déclaré :

Bette Chen, co-fondatrice d’Acala, l’un des projets lauréats, a déclaré :

Après avoir parié sur Polkadot et le framework Substrate lorsque nous avons commencé à construire il y a plus de deux ans, nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de lancer la parachain d’Acala pour fournir une plate-forme DeFi et un stablecoin natif et décentralisé (aUSD) à l’écosystème Polkadot et au-delà. .