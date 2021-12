Le prix de Cardano se positionne pour une forte correction alors que les traders ADA disparaissent | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano traverse un triangle descendant, faisant allusion à un crash de 17% s’il dépasse le support crucial.

Les données de transaction montrent qu’un mouvement haussier pour ADA n’est pas possible car son chemin est semé d’investisseurs sous-marins.

Une clôture décisive au-dessus de 1,30 $ créera un plus haut plus élevé et invalidera la thèse haussière.

Le prix de Cardano se consolide dans une configuration baissière qui devrait bientôt s’effondrer. Si les traders brisent un niveau crucial, cela déclenchera un crash qui renversera ADA à des niveaux vus pour la dernière fois il y a six mois.

Prix ​​Cardano sur une base délicate

Le prix de Cardano a établi quatre hauts inférieurs et quatre bas égaux depuis le 7 décembre. La connexion de ces points d’oscillation à l’aide de lignes de tendance révèle une configuration de triangle descendant en jeu. Cette formation technique prévoit une baisse de 17%, obtenue en ajoutant la distance entre le premier swing haut et swing bas au point de rupture à 1,20 $.

La menace d’un crash s’accumule alors que le prix de Cardano se négocie autour du sommet du triangle à 1,24 $. Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 1,20 $ indiquera une panne et déclenchera une baisse de 17% à 1 $. Cependant, les investisseurs doivent noter que le niveau de soutien à 1,15 $ jouera un rôle essentiel dans la défense du crash imminent. Si la pression de vente dépasse, ADA se dirigera directement vers le prochain plancher de support à 1,02 $, présent à proximité de l’objectif théorique à 1 $.

Graphique ADA/USDT sur 4 heures

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock prend en charge ce crash pour le prix Cardano, qui montre qu’un niveau de support solide est présent à environ 0,977 $. Ici, environ 3 890 000 adresses qui ont acheté environ 5,76 milliards d’ADA sont « In the Money » et sont susceptibles d’en acheter plus si ADA baisse.

De plus, les 552 690 adresses qui ont acheté 10,19 milliards d’ADA à un prix moyen de 1,27 $ sont « Out of the Money ». Ces détenteurs pourraient se décharger de leurs avoirs et servir de source de pression de vente si l’ADA augmente.

ADA GIOM

Enfin, le nombre de transactions importantes d’une valeur de 100 000 $ ou plus est passé de 8 870 à 2 880 au cours du mois dernier. Cette baisse de 67,5% suggère une diminution des intérêts des investisseurs à valeur nette élevée ou des baleines.

ADA grandes transactions

Alors que les choses vont à l’encontre du prix Cardano, une clôture décisive du chandelier de quatre heures au-dessus de 1,30 $ atténuera toute pression de vente à court terme et créera un sommet plus élevé, invalidant la thèse baissière.

Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ADA se rallie pour retester 1,45 $ avant de franchir l’obstacle de 1,51 $.