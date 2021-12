Bitcoin s’apprête à faire un double creux, avec des signes haussiers pour la nouvelle année | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a tenté de récupérer le niveau de 50 000 $ au début de la nouvelle année, mais ne cherche pas à le faire.

Le prix BTC cherchera plutôt une autre jambe plus basse et formera un double fond au S2 mensuel.

Ainsi, les investisseurs auront la possibilité d’acquérir du BTC à un prix attractif avec des prédictions haussières pour 2022.

Le prix du Bitcoin (BTC) a vu des traders la semaine dernière essayer de récupérer le marqueur de 50 000 $, mais cette semaine, la tentative a été rejetée et a formé un piège à traders en devenir. Au lieu de cela, il semble que BTC clôturera l’année en arrière. En 2022, cela signifie que Bitcoin pourrait voir les investisseurs profiter de la remise lucrative d’environ 44 088 $ à 43 030 $, 2022 devant être une année de grand cru avec de nouveaux sommets historiques projetés à plus de 100 000 $.

Bitcoin verra les investisseurs profiter de la remise au cours des deux dernières semaines de bourse de 2021

Le prix du Bitcoin avait des traders semblant optimistes la semaine dernière avec une forte reprise au-dessus de 50 000 $. Au lieu de cela, les traders ont été rejetés cette semaine à ce même niveau et ont subi une compression à la baisse. L’objectif semble être fixé autour de 43 560 $. C’est juste à mi-chemin entre deux niveaux historiques et en plein sur le niveau de support mensuel S2 qui a également pris en compte la chute des prix au couteau il y a deux semaines.

Comme de nombreuses prédictions pour 2022 ont été publiées cette semaine et le seront encore dans les prochains jours, attendez-vous à ce que les investisseurs repèrent l’objectif haussier fixé pour Bitcoin et soient intéressés à récupérer la remise qui marque actuellement le prix du Bitcoin. Ainsi, à l’approche de Noël et du Nouvel An, attendez-vous à ce que des étincelles haussières émergent et pourraient voir BTC rebondir sur cette zone basse autour de 43 560 $ et rebondir à 50 000 $ d’ici la fin de l’année pour un rallye en 2022.

Graphique hebdomadaire BTC/USD

La seule chose qui pourrait déclencher un sentiment plus baissier est la SMA de 200 jours qui pourrait servir de point d’entrée pour que davantage d’traders entrent dans le commerce et continuent de peser sur l’action des prix. Les traders BTC commenceraient à fuir la scène, prenant leurs pertes, et ne reviendraient pas avant l’année prochaine. Cela donnerait aux traders un billet gratuit pour pousser le prix encore plus loin vers 40 750 $, testant le niveau psychologique de 40 000 $ qui devrait se maintenir jusqu’en 2022.