Shiba Inu semble faible alors que le prix du SHIB a du mal à trouver du soutien | Cryptomonnaie

Shiba Inu semble incapable de tenir au-dessus de 0,00003535 $ et recherche du soutien.

Le prix SHIB n’a pas eu beaucoup d’éléments techniques qui fournissent un support suffisant dans un laps de temps plus long.

Attendez-vous à un support de la part du support mensuel S1 ou d’un niveau de support technique avec une dévaluation de 25 %.

Shiba Inu (SHIB) est pour l’instant à la merci des traders qui poussent les prix SHIB à la baisse, passant en dessous du niveau critique de 0,00003535 $ cette semaine. Comme les traders recherchent de bons points d’entrée, il n’y a pas de points d’entrée fondamentaux, pour l’instant, à moins que plus tard. Attendez-vous à ce que le prix du SHIB chute vers 0,00003000 $, avec le niveau de support mensuel S1, ou vers 0,00002640 $ avec le début historique du rallye à la troisième semaine d’octobre.

Bien que les perspectives actuelles soient sombres, une réaction instinctive haussière est imminente

Le prix de Shiba Inu a présenté des signes haussiers prometteurs la semaine dernière, car le niveau à 0,00003535 $ s’est maintenu et les traders ont pu clôturer au-dessus pour la semaine. Mais cette semaine, les différentes décisions de taux de la banque centrale se sont avérées trop lourdes pour les investisseurs du SHIB, et l’action des prix est tombée à la baisse, à la recherche d’un soutien. Le seul problème est qu’il n’y a pas de support historique solide disponible car le prix SHIB n’existe que depuis près de sept mois.

Les traders SHIB peuvent pincer le niveau de support mensuel S1 à 0,0003 000 $, ce qui a constitué un bon support dans la correction significative de l’action des prix de Shiba Inu fin novembre. Si ce niveau ne se maintient pas, attendez-vous à une baisse vers 0,00002640 $, qui a servi de support au nouveau test après la cassure au-dessus de 0,00003535 $ à la mi-octobre. Comme le plancher a agi comme une plate-forme de lancement pour le rallye plus élevé, attendez-vous à ce que ce niveau maintienne un certain support.

Graphique hebdomadaire SHIB/USD

Si les investisseurs devaient reprendre l’action des prix SHIB avant Noël, un revirement pourrait être en cours, car les traders se feraient un plaisir de ramasser des pièces Shiba Inu avec ces remises. La plupart des prédictions 2022 sortent à cette période de l’année, et la plupart sont très optimistes sur les crypto-monnaies, créant un vent favorable qui devrait soulever le sentiment et être en mesure de repousser l’action des prix vers ou au-dessus de 0,00003535 $. À la hausse, la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours semble être le premier test de prise de bénéfices et si une baisse de l’action des prix peut être évitée, près de 0,00004728 $.