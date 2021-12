XRP forme un piège à traders qui pourrait voir Ripple grimper à 1 $ | Cryptomonnaie

Ripple teste le support de la ligne de tendance ascendante verte pour la deuxième semaine consécutive.

Les traders tentent de briser la tendance haussière, mais les nombreuses prédictions haussières pour 2022 maintiennent la tendance haussière en place.

Attendez-vous à la formation d’un piège à traders avec la semaine prochaine un resserrement vers 1,0 $.

Le prix Ripple (XRP) est toujours en retrait, mais des signaux haussiers émergent à gauche et à droite. La meilleure preuve que les traders sont toujours présents dans le volume d’achat est que la ligne de tendance verte ascendante se maintient pendant une deuxième semaine consécutive, ainsi que le niveau de support mensuel S1 pour décembre à 0,80 $. Attendez-vous à ce que les traders se chargent la semaine prochaine, augmentant l’action des prix et exécutant les arrêts à partir des plus courts autour de 1,0 $.

Bien que le fanion soit toujours actif, il peut toujours fournir 40 % de retours

Le prix du XRP a eu des problèmes pour contenir les pertes lors de la vente de décembre. Avec la chute du couteau de Bitcoin, le prix du XRP a atteint plus de 44% en une seule matinée, brisant la ligne de tendance verte ascendante vers le niveau de support mensuel S2 à 0,60 $. Cela dit, pour l’instant, la tendance haussière se maintient car les traders se cassent les dents sur cette même ligne de tendance verte qui constitue un piège à traders pour la deuxième semaine consécutive.

La semaine prochaine, attendez-vous à ce qu’un certain sentiment haussier revienne alors que les traders seront éliminés de leurs positions courtes. La clé pour voir sera un retour à la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours à 0,95 $, avec un possible coup de pouce plus élevé vers la SMA de 55 jours à 1,05 $. Toute autre hausse semble limitée pour le moment, car l’intersection avec les deuxièmes lignes de tendance verte et rouge fait obstacle, certainement avec les vents arrière actuels. Mais autour de 1,10 $, le XRP détiendrait toujours 40 % de gains.

Graphique hebdomadaire XRP/USD

Si le sentiment au cours du week-end n’était pas plus haussier alors que les vents contraires des marchés mondiaux reculaient, attendez-vous à ce que le prix tombe en dessous de la ligne de tendance ascendante verte initiale et pourrait tomber plus bas au cas où une autre vente se produirait. Un double fond serait alors formé avec le niveau de support mensuel S2 à nouveau à 0,59 $ qui tiendrait comme support la semaine prochaine.