Le prix du Dogecoin se consolide tandis que les traders DOGE achètent en masse | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin se consolide toujours avec des hauts et des bas plus bas.

Le prix DOGE voit les traders définir une ligne de tendance ascendante comme support pour être long.

Attendez-vous à ce que la consolidation soit prête pour une cassure haussière, car les traders testent déjà une résistance à la hausse.

Le prix du Dogecoin (DOGE) est resté bloqué dans une tendance baissière de novembre à cette semaine. Avec un changement de sentiment, les traders DOGE ont saisi l’opportunité de gagner environ 0,15 $ et ont poussé les prix jusqu’à un premier test décisif des résistances potentielles. Attendez-vous à ce que la consolidation se déroule en faveur des traders, les traders ciblant 0,35 $ à la hausse.

Un énorme 111% de gains pourrait être en cours si la crypto peut garder le vent en poupe jusqu’à Noël

Le prix du Dogecoin a vu une bonne partie de la valeur marchande s’évaporer tout au long du mois de novembre, mais un changement de sentiment semble se produire, les traders sortant de la tendance baissière. La phase de consolidation est en cours, avec des hauts et des bas plus bas entre la ligne de tendance bleue ascendante et la ligne rouge descendante. Cela dit, les traders ont déjà plongé leurs orteils dans l’eau pour tester la résistance lorsqu’une évasion se produirait.

Attendez-vous à ce que la consolidation se poursuive à moins que de forts vents arrière n’apparaissent qui pourraient placer l’action des prix au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours et de 200 jours à 0,23 $ et 0,25 $. Une clôture au-dessus de la ligne de tendance ascendante verte autour de 0,27 $ serait le meilleur scénario et déclencherait un nouveau volume d’achat de la part des investisseurs qui souhaitent entrer dans la tendance haussière.

Graphique hebdomadaire DOGE/USD

À partir de là, les traders n’ont rien à faire jusqu’à ce que 0,35 $ ait un double sommet critique et la résistance mensuelle R2 à quelques centimes au-dessus. Le risque à la baisse est qu’avec le test décisif, le SMA de 55 jours s’est déjà avéré très fort, et le 200 jours a encore plus d’importance. Comme l’action sur les prix a été rejetée cette semaine, le risque de rupture de la ligne de tendance ascendante bleue est possible, ce qui verrait un test vers le S2 mensuel à 0,10 $.