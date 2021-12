Le prix de l’Ethereum va faire demi-tour et atteindre de nouveaux sommets historiques | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum voit le volume d’achat exploser après le changement de sentiment provoqué par la décision de la banque centrale américaine sur le taux de change.

Les traders de l’ETH récupèrent les traders avec un demi-tour.

Attendez-vous à ce que si ce rallye se poursuit jusqu’à Noël, de nouveaux sommets historiques seront en préparation pour 2021.

Le prix de l’Ethereum (ETH) a connu une action en dents de scie en novembre avec la chute du couteau de Bitcoin après avoir atteint de nouveaux sommets historiques quelques jours auparavant. Depuis lors, le prix de l’ETH a cherché un terrain où les traders se rassembleraient et se sentiraient suffisamment en confiance pour soutenir l’action des prix. Alors que le prix a rebondi sur 3 687 $, attendez-vous à ce qu’un rallye vers Noël revienne à 4 646 $ avec de nouveaux sommets historiques possibles d’ici la fin de l’année.

Les traders Ethereum reviennent

Le prix de l’Ethereum était compliqué à négocier et pas pour les investisseurs faibles ou au cœur faible, car l’action des prix a varié de 30% en une semaine seulement, atteignant de nouveaux sommets historiques et atteignant un nouveau plus bas pour le dernier trimestre de l’année. Les traders, cependant, ont sauté sur le changement de ton de la banque centrale américaine pour sauter dans la fenêtre d’opportunité à 3 687 $. Avec cela, il n’a fallu qu’une journée de négociation complète aux traders pour revenir au-dessus de 4 063 $.

Cependant, avec cette vitesse, les traders craignent que l’indice de force relative (RSI) ne surchauffe trop et pourraient empêcher l’action des prix ETH d’atteindre de nouveaux sommets historiques pour 2021. Au lieu de cela, le meilleur scénario serait de voir un très lent mais solide hausse vers Noël, atteignant 4 646 $ et le Nouvel An à 5 000 $. De cette façon, 2022 est fixé pour l’ETH à des niveaux record et ne peut qu’aller plus loin, car une plus grande attention des médias attirera plus d’investisseurs et d’intérêt d’achat.

Graphique hebdomadaire ETH/USD

La seule chose qui pourrait entraver ce rallye viendrait de titres plus négatifs sur Omicron ou d’autres titres liés à Covid, mettant la pression sur le sentiment global de risque. Avec la diminution des liquidités, il pourrait être plus difficile pour les investisseurs de sortir de leurs positions, provoquant des corrections soudaines qui pourraient déclencher de nouvelles ventes avec le prix de l’ETH, ce qui signifierait un nouveau test à 3 391 $ et un test ferme à 3 018 $ avec les 3 000 $ psychologiques. niveau juste en dessous.