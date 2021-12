Algorand développe un retournement haussier caché alors qu’ALGO vise 1,67 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand développe un modèle de pôle haussier sur son graphique Point and Figure.

La conversion en marché haussier sur le graphique Point and Figure crée des possibilités.

Une pression à la baisse est probable si les traders ne parviennent pas à rallier Algorand après le premier repli.

Le prix d’Algorand a connu une baisse solide et soutenue depuis sa chute sous le nuage d’Ichimoku à la mi-novembre. Les traders n’ont pas diminué leur pression sur Algorand, mais un changement de direction et la tendance globale peuvent se former.

Prix ​​d’Algorand susceptible de se convertir en un marché haussier malgré ce que montrent les chandeliers

L’action des prix d’Algorand montre une conversion à venir d’un marché baissier dans son graphique Point and Figure. L’une des caractéristiques intéressantes de l’analyse point et chiffre est qu’un instrument est toujours dans un marché haussier ou baissier. Et selon les délais que vous avez l’habitude d’utiliser avec un graphique basé sur le temps comme les chandeliers japonais, Point and Figure peut passer de haussier à baissier ou de baissier à haussier fréquemment ou rarement.

La conversion en un marché haussier sur le graphique d’Algorand se produira lorsque le prix dépassera la ligne de tendance du marché baissier (ligne diagonale rouge) à 1,54 $. Mais avant cela, une entrée agressive basée sur un renversement haussier de la configuration des pôles pourrait déclencher une opportunité commerciale à faible risque et à haute récompense.

À cette force s’ajoute le modèle actuel en développement connu sous le nom de modèle de pointe. Ce modèle se produit lorsqu’il y a au moins quinze X ou Os dans une seule colonne – conditions qu’Algorand remplirait s’il descendait à 1,30 $. L’entrée sur le Spike Pattern est l’inversion à trois cases. Actuellement, la configuration commerciale hypothétique est un ordre stop d’achat à 1,40 $, un stop loss à 1,36 $ et un objectif de profit à 1,67 $. Un stop suiveur de 3 cases aiderait à protéger tout profit implicite après l’entrée. Cependant, si Algorand descend, l’entrée est également plus basse. Le stop loss reste un stop à quatre cases et l’objectif de profit ne change pas.

ALGO/USDT 1,00 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

La configuration longue hypothétique est invalidée si le prix d’Algorand clôture en dessous de 1,25 $.