MATIC se prépare pour une nouvelle poussée vers de nouveaux sommets historiques | Cryptomonnaie

Le prix du MATIC est resté bloqué dans un biseau haussier au cours des quatre derniers mois.

Les multiples tentatives haussières et baissières de cassure ont toutes échoué.

Les niveaux des oscillateurs confirmeraient qu’une cassure haussière serait durable.

L’action des prix MATIC se développe en un graphique technique fascinant et provoquant. Sans aucun doute, le graphique hebdomadaire actuel servira d’exemple suprême aux amateurs d’Elliot Wave, soit comme un exemple parfait d’un 5 tronqué.e Vague ou un fakeout baissier massif. L’un ou l’autre reste à déterminer.

Le prix MATIC développe un modèle d’indécision massive, un côté du marché sera détruit

Le prix MATIC possède l’un des graphiques techniques les plus intéressants de l’espace des crypto-monnaies. Dans l’analyse des vagues d’Elliot, il existe un modèle rare et imprévisible connu sous le nom de tronqué 5e Vague. En un mot, le Truncated 5e La vague est la dernière vague d’une vague d’impulsion qui ne dépasse pas la fin de la vague 3.

Que MATIC a développé un Truncated 5e Une vague sur quatre mois indique que des feux d’artifice seront probablement vus lorsqu’une évasion se produira. Si le prix MATIC évolue dans la direction associée à ce modèle Elliot Wave, un flash-crash rapide et violent se produit. Parce qu’un 5 tronquée La vague ne peut être confirmée que si le prix dépasse la vague 4, cela signifie que MATIC devrait passer en dessous de la zone de valeur de 0,62 $.

Un passage à 0,62 $ représente une perte de valeur de près de 77 % par rapport au sommet précédent de 2,61 $ – un pourcentage de retracement généralement associé aux creux du marché qui déclenchent des mouvements haussiers prolongés. La troncature, si elle est confirmée, risque d’être extrêmement limitée.

Cependant, les traders MATIC peuvent générer un choc simplement en poursuivant un mouvement haussier vers le haut et hors du biseau ascendant – quelque chose qui a été tenté à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Les niveaux de l’oscillateur supportent toute cassure haussière.

L’indice de force relative se situe en territoire neutre ; il a à peine bougé depuis début août. D’un autre côté, l’indice composite laisse entrevoir une cassure haussière au-dessus de son biseau ascendant. Heureusement, cette éventuelle cassure de l’indice composite se produit alors qu’il est également en territoire neutre.

Graphique Ichimoku hebdomadaire MATIC/USDT

Du point de vue d’Ichimoku, l’action des prix MATIC est l’une des plus fortes et clairement haussières du marché. Se pencher dans la direction générale de la tendance est souvent le choix le plus judicieux, mais une confirmation est toujours nécessaire. Les traders devraient rechercher une cassure pour déclencher des mouvements vers la zone de valeur de 5 $. Les traders devraient rechercher une baisse pour cibler la fourchette de prix de 0,65 $.

