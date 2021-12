Ethereum : Est-il victime de son succès ? | Cryptomonnaie

Ce n’est plus bon marché – et ce n’est plus aussi rapide qu’avant – alors Ethereum s’est-il tiré une balle dans le pied ?

Les transactions sur Ethereum utilisent deux concepts propres à la plateforme : le gaz (Ether) et le prix du gaz.

En raison de la hausse soudaine du prix de l’éther et du gaz qui l’alimente, de nombreux utilisateurs ne peuvent pas effectuer leurs transactions – elles ne sont plus viables.

Les projets qui s’appuyaient auparavant sur Ethereum pour la certification des informations, la traçabilité des processus ou la création d’ensembles NFT ont migré vers d’autres réseaux de chaînes de blocs en raison du caractère inabordable.

Comment en est-il arrivé là ?

Il est difficile d’exagérer l’importance d’Ethereum en tant qu’invention technique du 21e siècle.

Son adaptabilité à une grande variété d’applications, des registres numériques aux contrats intelligents et à un large éventail de transactions financières, en a fait un moteur clé de la transformation numérique.

Cependant, la vitesse et le coût d’Ethereum ont grimpé en flèche au cours des dernières années. Les transactions via le réseau peuvent désormais prendre des heures et le coût par transaction (également appelé coût du gaz) peut atteindre 40,00 $ (ou plus).

En raison des NFT basés sur Ethereum qui prennent le contrôle de l’industrie de l’art et de la musique de manière considérable, la demande ne fera que croître, augmentant encore les coûts du gaz et les délais de traitement des transactions.

Cela soulève la question de savoir si les entreprises devraient abandonner Ethereum au profit d’un autre système de traitement des transactions ?

Bien que la demande d’Ethereum ait largement dépassé les attentes, cela ne signifie pas qu’elle ne peut pas continuer à battre d’autres crypto-monnaies dans le monde commercial.

En général, les gens ont l’impression qu’Ethereum, et par extension les blockchains publiques, sont moins sûrs ou plus sensibles que, disons, un réseau privé. En raison de sa nature open source et de sa validation mondiale, Ethereum s’est avéré très sûr et est nettement moins piratable qu’un serveur cloud.

Il y a cependant quelques problèmes clés avec Ethereum; comment nous pouvons le faire fonctionner rapidement, être évolutif et, surtout, rentable.

Le problème sous-jacent avec Ethereum est son incapacité à évoluer en raison d’un manque de bande passante.

Il n’y a aucun moyen que les créateurs d’Ethereum aient pu prédire les niveaux de demande lorsqu’ils ont à l’origine jeté les bases de ce qui est maintenant la plus grande technologie de blockchain publique.

Lorsque l’utilisation est à son maximum, Ethereum effectue plus de 1,4 million de transactions en une seule journée. Par rapport au réseau Visa pour les paiements par carte, qui traite plus de 65 000 transactions par seconde, la capitalisation boursière actuelle d’Ethereum est une limite stricte. Le volume de transactions quotidien maximum théorique du réseau est limité à environ 2 592 000 transactions.

Avec Ethereum, il ne s’agit pas seulement des coûts élevés du gaz, mais aussi de l’instabilité des prix. La demande pour le réseau de gaz détermine le prix actuel du gaz.

En conséquence, selon l’heure de la journée ou la date, le nombre de transactions transitant par le réseau change considérablement. Par conséquent, il est presque impossible d’estimer les coûts de transaction et de prévoir les flux de trésorerie totaux.

Supposons que vous exécutez un programme de remboursement par carte de crédit et que vous traitez vos transactions à l’aide d’Ethereum. Chaque achat aura deux transactions : une où vous facturez au magasin 10 % de l’achat, et une autre où 10 % sont recrédités sur le compte du client. Ces transactions peuvent coûter entre 0,20 $ et 40,00 $, selon l’heure de la journée. Cela a une influence significative sur la rentabilité de votre entreprise.

Quel est l’intérêt de s’accrocher à Ethereum ?

Malgré les inconvénients, Ethereum est le choix logique pour de nombreux cas d’utilisation. Il est possible de créer, mettre en œuvre et exécuter une solution de blockchain Ethereum pour une durée indéterminée avec peu ou pas de risque de fraude et sans interférence de tiers.

Dans les cas d’utilisation pratiques, Ethereum surpasse les autres alternatives non blockchain.

Le contrat intelligent est au cœur de la version d’entreprise d’Ethereum – des morceaux de code qui s’exécutent automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies. Pour notre exemple de cashback, cela implique que chaque fois qu’un consommateur termine un achat, une exigence est remplie, et le magasin est automatiquement facturé 10 % et ils indemnisent le client avec un cashback.

Il n’y aurait pas de moyen simple d’automatiser cette procédure à l’aide d’un grand livre privé basé sur le cloud.

Pour tout type de réseau d’autorisations, vous devrez embaucher une équipe coûteuse d’ingénieurs et de spécialistes ou payer des frais élevés à une grande entreprise de logiciels pour le construire. Alternativement, vous pouvez simplement choisir une solution logicielle solide et bien établie qui peut ne pas avoir toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Surtout, Ethereum a automatisé l’ensemble de l’écosystème, vous n’avez donc pas à le gérer vous-même. Intrinsèquement plus sécurisé que n’importe quel réseau privé, Ethereum est un réseau public ouvert éprouvé. Il a aussi beaucoup plus de potentiel. Selon la façon dont il est formé, ses paramètres d’utilisation sont illimités.

En raison de sa souplesse et de son adaptabilité, Ethereum a rencontré plusieurs problèmes. Autrefois connu comme « excellent pour les micro-transactions », ce n’est plus le cas puisque le réseau est utilisé par tant de personnes pour une grande variété de projets impossibles à financer, petits et grands.

Si Ethereum n’avait pas fonctionné comme prévu, les coûts du gaz auraient progressivement diminué à mesure que les entreprises et les entreprises cherchaient des alternatives.

Le contraire est vrai – la valeur d’Ethereum est toujours claire pour un large éventail d’organisations.

Pour pérenniser le réseau, il existe principalement deux écoles de pensée.

La communauté des développeurs a exprimé des inquiétudes concernant la sécurité et l’évolutivité d’Ethereum 2.0, entre autres. Avec 3 000 transactions par seconde sur le testnet, Ethereum 2.0 est en passe de dépasser les 15 transactions par seconde d’Ethereum 1.0, mais il est toujours en deçà de ce marqueur Visa de 65 000 transactions par seconde.

Les solutions de couche 2 sont au centre de la deuxième école de pensée. En gérant les transactions en dehors de la chaîne principale Ethereum, ces solutions visent à combler les lacunes du stock Ethereum tout en utilisant tout ce qu’il propose. De nombreux problèmes d’Ethereum peuvent être résolus avec ces solutions, notamment les coûts du gaz, la vitesse et l’évolutivité.

Il s’agit d’une amélioration majeure du protocole qui promet d’améliorer la capacité tout en réduisant les coûts du gaz. Il y a environ 20 000 validateurs sur le « Medalla Testnet », qui participent actuellement aux tests bêta d’Ethereum 2.0. Bien que le réseau central d’Ethereum était censé être en ligne l’année dernière, il y a eu plusieurs retards et échecs.

De nombreuses solutions de couche 2 sont facilement accessibles pour les entreprises. Toute organisation envisageant une solution de couche 2 doit d’abord déterminer précisément ce qu’elle espère accomplir avec. Ethereum peut être conçu pour fonctionner efficacement et de manière transparente pour chaque cas d’utilisation avec les dernières solutions de couche 2.

Ethereum est, sans aucun doute, un changeur de jeu. Aucune autre technologie n’offre un ensemble aussi complet de capacités. Il existe un besoin croissant de méthodes innovantes pour utiliser la technologie blockchain au fur et à mesure qu’elle se développe dans de nombreuses entreprises, en particulier dans le secteur des services financiers.

En conséquence, l’industrie utilisera des solutions de couche 2 pour combler tous les trous actuels et fournir une base plus stable pour les applications futures.

Il semble que l’avenir d’Ethereum sera un équilibre entre les coûts et l’utilité – il n’y a pas de solution miracle – mais nous ferions bien d’éviter ces pieds.