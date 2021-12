Dogecoin présente une opportunité d’achat avant que DOGE n’atteigne 0,34 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin montre des signes d’un creux en développement.

Les graphiques à points et chiffres attendent la confirmation d’un nouveau marché haussier.

La zone d’entrée anticipée pourrait déclencher un gain de 75% pour Dogecoin.

Le prix du Dogecoin a effiloché les nerfs des traders et des traders. Les traders en particulier ont été à la fin la plus douloureuse du commerce Dogecoin en raison de leur incapacité ou de leur manque de désir de pousser Dogecoin dans un crash éclair vers des chiffres uniques.

L’action des prix Dogecoin montre qu’un nouveau marché haussier a déjà commencé

L’action des prix Dogecoin sur le graphique Point and Figure de 0,005 $/3-bx montre que l’angle du marché baissier précédent a été brisé lorsque Dogecoin est passé à 0,215 $. Après avoir rompu cet angle de marché baissier (ligne diagonale rouge), le graphique Point and Figure s’est converti en un marché haussier. Depuis que la ligne de tendance baissière a été cassée, cependant, DOGE a poussé plus bas.

Le retracement actuel a sans aucun doute ébranlé la détermination de nombreux hodlers et acheteurs qui sont toujours sur la touche. Une facette intéressante de l’analyse Point and Figure consiste à interpréter le changement d’un marché de bull-to-bear ou bear-to-bull. Le mouvement correctif initial (throwback ou pullback) n’est pas considéré comme une faiblesse mais comme un signe de force. Et c’est là que les opportunités commerciales se produisent.

Il y a maintenant une opportunité d’entrée précoce phénoménale sur le graphique des points et des chiffres du prix Dogecoin. L’opportunité longue théorique est un ordre stop d’achat au renversement de 3 cases de la colonne actuelle de Os, actuellement à 0,1950 $. Un stop loss à 4 cases (actuellement à 0,175 $) et un objectif de profit à 0,335 $ complètent la configuration longue. Un stop suiveur à 3 cases aiderait à protéger tous les bénéfices implicites après l’entrée.

DOGE/USDT 0,005 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

La configuration longue reste valable tant que le prix Dogecoin reste au-dessus de la ligne de tendance du marché haussier (ligne diagonale bleue). S’il imprime une boîte qui brise cet angle, l’idée longue n’est plus valable.