Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP: le marché de la crypto se prépare à lancer un piège à traders | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin risque de tromper les commerçants qui s’attendent à un effondrement des prix saisonnier/cyclique.

Le prix de l’Ethereum se convertit discrètement en un marché haussier sur le graphique Point and Figure.

Le prix XRP dépend d’Ethereum et de Bitcoin pour le biais directionnel.

L’action sur les prix du Bitcoin s’achève sur six semaines dans un mouvement correctif, la deuxième plus longue période de correction de 2021. Le prix de l’Ethereum a changé d’élan, piégeant probablement les commerçants qui utilisent exclusivement des chandeliers japonais. L’action des prix XRP est stagnante et attend probablement un mouvement directionnel clair de Bitcoin et Ethereum.

Le prix du Bitcoin montre les premiers signes d’une nouvelle tendance à la hausse, décevant probablement de nombreux vendeurs à découvert

Le prix du Bitcoin a commencé le processus de conversion d’un marché baissier sur le graphique Point and Figure de 1 000 $/3 cases à un marché haussier. Le flash crash du 5 décembree a amené Bitcoin à un creux qui se situait précisément sur le décolleté d’un précédent motif inversé de la tête et des épaules. L’action de prix qui en résulte a créé une opportunité pour une entrée longue.

BTC/USD 1 000 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

L’entrée longue hypothétique est un ordre stop d’achat à 50 000 $, un ordre stop à 46 000 $ et un objectif de profit à 69 000 $. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tous les bénéfices implicites après l’entrée. Cette transaction est invalidée si le prix du Bitcoin chute à 40 000 $ avant que l’entrée ne se déclenche.

L’action des prix de l’Ethereum risque de piéger les traders

Le prix de l’Ethereum est passé à un marché haussier après avoir dépassé la ligne de tendance baissière précédente à 4 150 $. Cette conversion mène le graphique en chandeliers japonais, qui montre toujours un mélange de conditions baissières à neutres. Ce développement a généré une longue opportunité théorique pour Ethereum.

L’entrée longue théorique est un ordre stop d’achat à 4 000 $, un ordre stop à 3 750 $ et un objectif de profit à 5 600 $. L’entrée longue serait la première entrée après le retrait de la conversion. C’est un signe de force significative sur un graphique Point and Figure.

ETH/USD 50 $/3 boîtes Tableau des points d’inversion et des chiffres

Cependant, des risques à la baisse subsistent. Le prix de l’Ethereum doit maintenir un niveau de support supérieur à 3 700 $, sinon le graphique Point and Figure actuel reviendra pour supporter les conditions du marché. Si cela se produit, Ethereum reviendra probablement dans les zones de valeur de 2 800 $ à 3 000 $.

Le prix du XRP est bloqué dans une fourchette étroite, le biais directionnel n’est pas clair

Le prix XRP a fait peu d’efforts au cours des dix derniers jours de bourse pour établir une direction claire au-delà de la consolidation. Il a développé une structure de support et de gamme solide entre les fourchettes de prix de 0,75 $ à 0,80 $. Par rapport à l’analyse XRP précédente, peu de choses ont changé.

Le graphique de points et de chiffres d’inversion de 0,05 $/3 boîtes montre la même entrée de modèle examinée au cours des dernières semaines. Une entrée longue hypothétique se produirait sur l’inversion à trois cases avec un stop d’achat à 1,00 $, un stop loss à 0,80 $ et un objectif de profit à 1,70 $. Cette idée commerciale n’a pas de point d’invalidation car l’entrée entraînerait un nouveau mouvement baissier.

XRP/USDT 0,05 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Si les traders XRP souhaitent empêcher un nouveau mouvement à la baisse, les acheteurs devront maintenir un soutien à court terme. Ne pas le faire déclencherait probablement un mouvement vers la zone de valeur de 0,50 $.