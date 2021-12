Prix ​​Solana sur trajectoire vers 27% de gains d’ici la fin de ce week-end | Cryptomonnaie

Le prix Solana joue un rôle technique en touchant le support au pivot mensuel S1.

SOL voit les traders entrer dans une fenêtre d’opportunité pour un rallye avant le week-end.

Avec peu de résistance, les gains pourraient atteindre 27%.

Le prix Solana (SOL) a nui aux positions de certains baissiers après une fausse cassure et un piège à traders sur la ligne de tendance ascendante orange à 155 $. Cela a été suivi d’une cassure au-dessus du niveau de support mensuel S1 à 170 $, d’un nouveau test hier pour le support et d’une ouverture plus élevée ce matin. À partir de là, les traders seront obligés de fermer, encore plus, leurs positions courtes à mesure que les pertes commenceront à s’accumuler. Attendez-vous à ce que davantage de traders se joignent aujourd’hui alors que les vents contraires restants commencent à s’estomper d’ici la fin du week-end, permettant une remontée du prix du SOL qui pourrait contenir 27% des gains d’ici la fin de dimanche.

L’action sur les prix de Solana pourrait atteindre 220 $ d’ici la semaine prochaine

Le prix Solana voit des traders dicter l’action des prix dans un jeu technique de manuel. Avec la fausse cassure de la ligne de tendance ascendante orange, les traders ont été attirés dans un piège à traders, suivi d’un rebond haussier au-dessus du niveau de support mensuel S1 à 170 $. Alors que les traders atteignaient 180 $ le même jour, des prises de bénéfices ont eu lieu et l’action des prix SOL s’est légèrement évanouie vers le niveau de support S1. Les traders ont sauté sur cette entrée technique et avec l’ouverture plus élevée aujourd’hui, Solana semble prêt pour une autre étape jusqu’à 200 $.

En cours de route, il n’y a pas beaucoup de résistance à affronter, à l’exception de la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours à 209 $. Ce niveau a déclenché des prises de bénéfices dans le passé et a soutenu la tendance baissière actuelle, tandis que la SMA de 200 jours et la ligne de tendance ascendante orange sont les piliers de la tendance haussière globale à plus long terme. Si les traders peuvent traverser cette SMA de 55 jours, attendez-vous à un jeu similaire à partir du niveau technique historique à 220 $.

Graphique journalier SOL/USD

Les traders pourraient encore faire face à des problèmes avec les vents contraires actuels sur les marchés mondiaux. Si le prix de SOL ne correspond pas et dépasse le précédent sommet d’hier, attendez-vous à un retour vers le niveau de support S1. Cela pourrait faire sentir le sang aux traders et repartir en dessous du S1 et retester et casser la ligne de tendance ascendante orange, suivi d’une baisse vers 131 $ où résident le niveau de support S2 et un niveau technique historique.