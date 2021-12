Valkyrie contre le BIS, déclare que l’inquiétude concernant le premier plan de l’ETF Bitcoin est déplacée | Cryptomonnaie

L’inquiétude de la Banque des règlements internationaux concernant les spéculateurs exploitant les renouvellements mensuels des fonds négociés en bourse (ETF) basés sur des contrats à terme sur bitcoins d’un contrat à un autre est exagérée, selon le gestionnaire d’ETF Valkyrie.

Il est reconnu que les fonds sont exposés au contango bleed, une baisse des performances due au roulement en fin de mois de positions longues provenant de contrats à court terme expirant. Le problème, cependant, peut être exacerbé par les spéculateurs exploitant les refinancements mensuels, selon la BRI.

« Le comportement de rééquilibrage prévisible de l’ETF peut également donner lieu à des incitations » de premier plan « , motivant les investisseurs à acheter des contrats à terme sur bitcoins à plus long terme en prédiction du déploiement de l’ETF dans ces contrats », a noté Karamfil Todorov, économiste de la Banque des règlements internationaux. un blog le 6 décembre.

Bien qu’un tel front-running ait eu une incidence significative sur les performances des ETF du marché traditionnel dans le passé, il n’y a aucun signe que les commerçants utilisent encore une stratégie similaire sur le marché de la cryptomonnaie, selon Valkyrie.

« Nous n’avons remarqué aucune avancée spécifiquement liée au roulement des contrats à terme BTF », a déclaré à CoinDesk Bill Cannon, responsable de la gestion de portefeuille ETF chez Valkyrie Investments. « La liquidité a été saine et il n’y a eu aucun problème d’exécution. »

L’ETF à terme bitcoin de Valkyrie a été mis en ligne sur le Nasdaq sous le ticker BTF le 22 octobre. L’ETF ProShares Bitcoin Strategy a fait ses débuts à la Bourse de New York le 19 octobre. L’ETF VanEck Bitcoin Strategy, également basé sur des contrats à terme, a commencé à être négocié le mois dernier.

Ces ETF s’exposent au bitcoin par le biais de contrats à terme réglementés négociés sur le Chicago Mercantile Exchange (CME) plutôt que de posséder la crypto-monnaie. Ainsi, contrairement aux ETF qui investissent dans des actions et de l’or, ces ETF basés sur des contrats à terme doivent continuer à déplacer des positions longues d’une échéance à l’autre dans le but d’imiter la performance des prix de la crypto-monnaie.

Cela laisse la porte ouverte aux traders pour acheter le contrat du mois suivant et vendre le contrat expirant avant les ordres des ETF. Les fonds finissent par payer plus pour acheter le contrat du mois suivant et reçoivent moins pour la vente du mois en cours, ce qui entraîne une perte de roulement plus importante.

Le rôle de l’ETF et le potentiel de front-running

Jeudi, l’ETF de Valkyrie détenait 215 contrats (chacun représentant 5 BTC) de contrats à terme de décembre expirant à la fin de l’année. Quelque temps avant l’expiration, il vendra 215 contrats à terme de décembre et achètera 215 contrats en janvier ou à échéance plus longue. L’ETF Proshares détient actuellement 3 803 contrats à terme de décembre, et VanEck détenant 69 contrats réguliers et 14 micro contrats feront de même.

La courbe des contrats à terme est en contango, ce qui signifie que les contrats à plus long terme ont des prix plus élevés que ceux à court terme. Le contrat de décembre change de mains à 47 085 $ au moment de la publication, tandis que le contrat de janvier se négocie à 47 355 $, selon les données suivies par TradingView. Ainsi, les ETF vendront bas et achèteront haut pendant le rollover. C’est le saignement de contango.

Selon la BRI, si l’ETF Proshares avait été lancé en 2018, il aurait sous-performé le prix au comptant de 18% « sur une base cumulée au cours des quatre années suivantes à ce jour », en raison du saignement.

Si les traders lancent le rouleau en vendant le contrat expirant et en achetant le contrat à plus long terme avant les ETF, ce dernier deviendra plus cher. En d’autres termes, le contango s’accentuera et les fonds finiront par supporter un coût de roulement plus élevé qu’autrement.

Bien qu’il soit difficile d’estimer le chiffre exact de la perte de roulement supplémentaire causée par les ETF de premier plan des traders, l’expérience traditionnelle du marché suggère que le retrait pourrait être important.

Le US Oil Fund LP négocié sur le NYSE sous le symbole USO a perdu environ 120 millions de dollars tout en roulant 80 000 contrats de mars à avril, selon un rapport du Wall Street Journal. L’ETF sur le gaz naturel des États-Unis (UNG) est devenu la cible des pionniers il y a une décennie.

Plus facile à dire qu’à faire

Alors que les rollovers mensuels de l’ETF offrent une fenêtre d’opportunité aux traders, en profiter peut ne pas être si facile.

« Pour réussir le front run, vous devez être capable de prédire les mouvements de prix à court terme du sous-jacent [asset] avec une confiance relative; la volatilité du bitcoin et de la classe d’actifs crypto en fait une tâche particulièrement difficile, pleine de risques », a déclaré Sui Chung, PDG de CF Benchmarks dans une conversation Telegram. « Ce qui rend les produits crypto uniques, c’est donc que la volatilité du sous-jacent rend essentiellement le front running non viable. »

Les trois ETF longs à terme décrits ci-dessus sont gérés activement, ce qui signifie qu’un gestionnaire ou une équipe d’experts décide des allocations. Ainsi, prédire le moment exact du roulement et si le fonds est reconduit au contrat du mois prochain ou à plus long terme est un peu un pari. Les ETF peuvent toujours diversifier leurs avoirs dans différents contrats pour éviter les favoris habituels.

« Bien qu’un tel schéma ne soit pas facile à identifier, ce type d’anomalie de négociation pourrait survenir à un moment de rééquilibrage des ETF à effet de levier et à court terme, où les besoins de rééquilibrage sont directement affectés par la volatilité certains jours », a déclaré Valkyrie’s Cannon.

Un commerçant d’une grande bourse de cryptomonnaie, qui a demandé à ne pas être nommé en raison des restrictions imposées par l’employeur pour faire des déclarations publiques, a déclaré que les ETF avaient un moyen de maintenir l’honnêteté des marchés.

« S’ils pensent qu’un trop grand nombre de teneurs de marché et de spéculateurs sont à l’avant-garde, ils attendront peut-être un jour ou deux, ou ils feront un certain volume de gré à gré », a déclaré le trader. « Cela fait paniquer les spéculateurs, et ils finissent par écraser le spread vers le bas [by unwinding the front-running trade] eux-mêmes, pensant que le fonds n’aura pas les munitions dans cette période particulière. C’est un grand jeu de poker.

Il y a un autre effet : si trop de spéculateurs s’entassent dans le contrat du mois prochain, l’impact sur le fonds pourrait être moins marqué. En effet, lorsque le fonds commence à rouler, les spéculateurs commencent à liquider leurs positions longues, créant une pression de vente incitative qui fait baisser le prix à terme et rétrécit le report.

« Ce type de front-running public est si fortement exploité qu’il se retourne souvent contre lui », a déclaré Dave Nadig, directeur de la recherche chez ETF Trends, dans une conversation sur Twitter. «Nous voyons cela dans des choses comme le rééquilibrage de l’indice Russell. On l’a vu dans VIX [stock market volatility] ETF à terme pendant un certain temps aussi. C’est une énorme erreur de le considérer comme de l’argent gratuit.