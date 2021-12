Ethereum Prix Forecast 2022: l’ETH continuera de grimper malgré une volatilité accrue | Cryptomonnaie

L’action des prix de l’Ethereum devrait rester haussière au cours des six premiers mois de 2022.

Le potentiel de hausse pourrait plus que doubler la valorisation actuelle d’Ethereum.

Des risques à la baisse subsistent mais ne se produiront probablement pas avant le troisième trimestre 2022.

L’article suivant contient une analyse de projection de prix et de date pour le prix Ethereum en utilisant les méthodes de WD Gann et d’autres méthodes de prédiction traditionnelles. Le but n’est pas de cibler une date précise ou un prix précis.

Au lieu de cela, l’objectif est d’identifier une plage de temps dans le futur, qui est très susceptible d’être un tournant pour toute tendance ou mouvement correctif. De plus, le but est d’identifier une fourchette de prix et une zone de valeur au cours de la même période.

Considérations fondamentales



Ethereum a généré un élan substantiel tout au long de 2021, aucun plus important que les mises à jour continues d’Ethereum 2.0. Le plus important de 2021 a été la récente sortie le 1er décembre 2021 sous la forme de la chaîne Beacon. La chaîne Beacon est l’une des dernières étapes pour convertir Ethereum de Proof-of-Work en Proof-of-Stake.

Mise à jour majeure d’Ethereum pour 2022 : la fusion



La fusion est la prochaine étape de toute la feuille de route Ethereum 2.0 et la dernière étape qui convertira réellement Ethereum en un réseau de preuve de participation. Essentiellement, The Merge combinera le réseau principal Ethereum actuel avec la chaîne Beacon. En termes simples, la méthode à l’ancienne d’extraction d’Ethereum prendra fin (Proof-of-Work comme Bitcoin). Au lieu de cela, jalonner Ethereum est la façon dont le consensus sera atteint.

Alors que The Merge convertira Ethereum de Proof-of-Work en Proof-of-Stake, il y a une fonctionnalité majeure qui ne sera pas disponible après la fusion : la possibilité de retirer l’ETH jalonné. Bien que ce ne soit pas un problème majeur pour les hodlers à long terme et les anciennes entités de preuve de travail qui se sont converties de l’exploitation minière au jalonnement, le petit investisseur aura du mal à supporter le verrouillage de l’ETH pendant une durée indéterminée sans la possibilité de retirer en cas de besoin.

La sortie prévue de The Merge est prévue pour le premier semestre 2022.

Évolutivité et partitionnement



Les fragments sont la prochaine étape du processus Ethereum 2.0. Composées de plusieurs mises à niveau, le but des chaînes de fragments est de faciliter l’exécution d’un nœud en réduisant les exigences matérielles majeures. Comment cela affecte l’évolutivité et améliore l’accessibilité ne peut vraiment pas être sous-estimé.

Considérez les difficultés de mise à l’échelle d’un système de preuve de travail : des « fermes » massives de matériel minier dans des entrepôts qui utilisent des intrants énergétiques et une gestion des ressources importants. Le sharding permettra aux individus de devenir validateurs en utilisant uniquement un ordinateur portable ou un smartphone.

Les mises à niveau du réseau Ethereum concernant les fragments se feront sur plusieurs mises à niveau majeures, dont certaines n’ont pas encore été définies et sont toujours en cours de discussion.

La sortie prévue de la première mise à jour de Shard est à la fin du quatrième trimestre 2022, mais est plus probable en 2023.

Prix ​​Zones de confluence



Comment les niveaux de prix futurs sont-ils déterminés s’ils n’ont jamais négocié à ces niveaux de prix auparavant ? Une série de différents types d’analyses doit être effectuée pour spéculer et projeter une future fourchette de prix.

Pour cette analyse, j’utiliserai la théorie des ondes d’Elliot, les valeurs harmoniques naturelles trouvées dans le spectre lumineux et sonore – en particulier les méthodes du grand analyste de Gann, Tony Plummer (la loi de la vibration et l’hypothèse du cycle de vie), le carré de Gann de 9, la roue des 24 de Gann, le graphique hexagonal de Gann et les zones d’extension de Fibonacci.

Les résultats de cette analyse ont identifié trois plages principales au-dessus de la zone de valeur actuelle d’Ethereum à surveiller en 2022 pour le prix d’Ethereum :

7 300 $ – 7 450 $ Zone de prix



Cette plage contient le niveau de confluence de 50 % de Fibonacci, un carré dynamique à 180 degrés d’un angle 9, un angle hexagonal dynamique de 120 degrés et un carré statique à 360 degrés d’un angle 9.

9 200 $ – 9 400 $



Cette gamme contient la roue statique à 270 degrés d’un angle de 24, la note d’octave intérieure de Mi, un angle hexagonal dynamique de 240 degrés et le carré statique de 360 ​​degrés d’un angle de 9.

10 700 $ – 10 900 $



Cette gamme contient l’expansion de Fibonacci à 161,8%, un angle hexagonal dynamique à 360 degrés, une note d’octave intérieure de So, un carré dynamique à 90 degrés d’angle 9 et la roue à 90 degrés d’angle 24.

Zones de confluence des prix futurs ETH/USD

Analyse du cycle de temps



En plus de projeter les niveaux de prix dans le futur, la même approche peut être adoptée avec le temps. Pour l’analyse du cycle temporel, la plupart des analyses proviennent du travail de Gann sur les cycles temporels majeurs et mineurs et de son utilisation des cycles astronomiques. Les études de temps sont complétées par le principe du temps et l’analyse du cycle de Hurst du système Ichimoku Kinko Hyo.

Après avoir terminé cette analyse, un groupe massif de cycles se termine et fusionne entre la mi-juin 2022 et juillet 2022. Plus précisément, le prix d’Ethereum devrait atteindre ou approcher un nouveau sommet historique dans la plage de dates de juin et juillet 2022. Les clusters temporels incluent les méthodes d’analyse du cycle temporel suivantes :

Place de Gann de 9 dates.

Le jour du cycle de l’année intérieure de Gann compte.

Master Square de Gann de 12 comptes hebdomadaires.

Master Square de Gann de 12 comptes mensuels.

Ichimoku Mensuel Kumo Twist

Phase lunaire (nouvelles et pleines lunes)

Apogée et périgée lunaires

Cycles de Hurst

Milieu du carré de Gann d’une plage

Aspects planétaires

Dates d’anniversaire

Cycle de déclinaison

Le cycle haussier Ethereum de 850 jours



Bien que toutes les crypto-monnaies, y compris Bitcoin, disposent encore de données minimales pour effectuer une analyse de cycle suffisante, certains de ces cycles se répètent. Bitcoin et Ethereum montrent tous deux que leurs principales courses de traders durent environ 850 jours (parfois moins, parfois plus).

Cependant, le cycle a été interrompu et probablement terminé lors du crash de Covid-19 en 2020. Ce crash a déclenché une sorte de bouton de réinitialisation. La plage de dates projetée du sommet actuel du marché haussier devrait se terminer vers le 854e jour.

Cycle de déclinaison de Cérès



L’élément le plus critique de cette analyse est peut-être le cycle de déclinaison de l’astéroïde majeur Cérès. Le prix de l’Ethereum a tendance à suivre de près le cycle d’oscillation de la déclinaison de Ceres – parfois presque trop exact.

Le Bitcoin est également très sensible à ce Cycle et ce depuis près de douze ans. Par conséquent, un nombre important d’amas temporels tombent sur les hauts et les bas extrêmes du cycle de déclinaison de Cérès.

Cycle de déclinaison BTC/USD

Le cycle actuel de déclinaison de Cérès culmine à la mi-juin 2022 et commence à descendre vers le sud début juillet 2022

4 juin – Sortie géocentrique de Mars Conjunct Jupiter

14 juin – Carré à 90 degrés de la date du 9 (à partir du creux du crash de Covid de 2020)

30 juin – Nouvelle Lune, Apogée de la Lune

14 juillet – Pleine Lune, Lune Périgée

15 juillet – Nouveau carré d’un cycle de temps d’intervalle

27 juillet – Début de la conjonction de la Terre à Pallas

Des dates importantes au-delà de 2022, voire 2023, peuvent être prévues. En 2024, un creux important d’importance est susceptible de se produire pendant le creux du cycle de déclinaison de Cérès.

Le cycle de déclinaison de Cérès atteint un creux vers le 23 septembre 2024 et commence à augmenter vers le 4 octobre 2024

19 août – Sortie géocentrique de Mars Conjunct Jupiter

20 août – Pleine Lune, Lune Périgée

14 septembre – date du carré 9 à 90 degrés (à partir du creux du crash de Covid 2020)

11 octobre – Nouveau carré d’un cycle de temps d’intervalle

ETH/USD Carré de Gann d’un cycle de déclinaison Range et Ceres

Mettre tous ensemble



janvier 2022 – juillet 2022



Une action sur les prix relativement modérée doit être attendue pour le prix Ethereum. Une progression lente mais régulière plus élevée pour atteindre l’une des trois confluences de prix autour des zones de valeur de 7 400 $, 9 400 $ ou 10 900 $ entre la mi-juin et juillet 2022 est attendue.

Le 15 juillet est très probablement le moment où commence la véritable conviction de la pression de vente.

juillet 2022 – janvier 2023



La faiblesse et la pression à la vente devraient générer une baisse de 30 à 40 % par rapport aux sommets historiques, suivie d’une reprise de soulagement en janvier 2023.

janvier 2023 – avril 2023



Le rallye de secours devrait se terminer entre fin avril 2023 et début mai 2023.

mai 2023 – octobre 2024



Le rallye de soulagement pour le prix de l’Ethereum générera de faux espoirs, la pression de vente reprenant en mai 2023 et se prolongeant jusqu’à l’automne 2024. Les plus bas de 2024 sont susceptibles de correspondre aux pourcentages de retracement médians actuels de 75% (souvent plus).

Si le nouveau sommet historique d’Ethereum était proche de la zone de valeur de 7 400 $, alors le plus bas d’octobre 2024 serait probablement proche de la zone de valeur de 3 700 $.

Si le plus haut historique était de l’ordre de 9 400 $, les plus bas d’octobre 2024 seraient d’environ 4 700 $.

Enfin, si Ethereum atteint un nouveau sommet historique près de la zone de 10 900 $, les plus bas d’octobre 2024 seraient proches de la fourchette de prix de 5 400 $.