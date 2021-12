Terra l’un des rares cryptos en vert tandis que Bitcoin, d’autres glissent | Cryptomonnaie

Les marchés de la cryptomonnaie ont chuté aux premières heures de l’Europe alors que les régulateurs financiers des États-Unis et du Royaume-Uni ont pris des mesures pour freiner les préoccupations croissantes en matière d’inflation plus tôt cette semaine.

Bitcoin a suivi une baisse des actions technologiques mondiales, chutant de près de 1 000 $ en heures asiatiques vendredi. Le sentiment a été ébranlé après que la Banque d’Angleterre a choisi de mettre fin à son programme d’achat d’actifs jeudi, suite à la décision de mercredi de la Réserve fédérale américaine de réduire son programme d’achat d’obligations. Les indices boursiers asiatiques ont chuté, le Nikkei 225 du Japon perdant 1,79% et le Shanghai SE Composite reculant de 1,16% vendredi, tandis que l’indice Nasdaq Composite reculait de 2,47% jeudi.

Les Tokens of Terra (LUNA), une blockchain à grande vitesse, ont été parmi les seules crypto-monnaies à afficher des gains avec une augmentation de 6% sur 24 heures. Ils ont atteint un sommet de 67 $ jeudi avant de reculer à 64 $ vendredi.

« Les crypto-monnaies et le marché traditionnel se négocient aujourd’hui en réponse initiale à diverses banques centrales du monde entier réduisant les achats d’obligations et d’autres stimuli introduits au début de la pandémie de COVID-19 », a déclaré Bod Reid, fondateur de l’outil de paiement crypto. Everest, dans un message Telegram.

Les investisseurs reviendront sur les marchés de la cryptomonnaie lorsque l’appétit pour le risque augmentera, a-t-il déclaré. « Avec l’augmentation des taux d’intérêt, les investisseurs auraient tendance à être plus favorables aux investissements traditionnels avant la cryptomonnaie, cependant, avec le retour sur investissement plus élevé [return on investment] que les monnaies numériques et les offres DeFi, la classe d’actifs naissante peut gagner à long terme.

LUNA est resté dans une tendance à la hausse depuis novembre suite à une proposition de la communauté de « brûler » des jetons qui ont poussé les prix à un niveau record de 78 $. Ils ont depuis reflété une baisse du marché plus large de la cryptomonnaie.

Les indicateurs techniques montrent de la force pour LUNA. Il se négocie au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle de 21 jours – un outil utilisé par les traders pour déterminer les tendances des prix sur la base des prix historiques – tandis que l’indice de force relative (RSI), un indicateur de dynamique qui mesure l’ampleur des changements de prix, reste à un niveau favorable. niveau de 53.30.

Les lectures RSI supérieures à 70 suggèrent qu’un actif est suracheté et peut être amené à baisser, tandis que les lectures inférieures à 30 indiquent le contraire.

Les jetons de Solana ont également augmenté, ajoutant 3%, et étaient la seule autre crypto-monnaie à grande capitalisation dans le vert. Le bitcoin a chuté de 3,3%, à la suite d’un rejet du niveau de 49 200 $ jeudi, tandis que l’éther a chuté de 3,82 % à 3 380 $ au cours des dernières 24 heures.

Malgré les mouvements, les niveaux de financement sur les bourses – les frais payés par les commerçants pour emprunter de l’argent aux bourses pour placer des paris plus importants – sont restés positifs pour le bitcoin, ont montré les données de l’outil d’analyse Glassnode, ce qui implique que les commerçants placent toujours des paris à la hausse.

Les jetons d’Elrond, Mina et XDC Network ont ​​été les plus gros perdants parmi toutes les pièces avec une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard de dollars, ont montré les données de CoinMarketCap. Leurs jetons ont respectivement perdu 14 %, 7 % et 12 % au cours de la dernière journée.

YFI, le jeton de gouvernance du projet DeFi basé sur Ethereum, Yearn Finance, se démarque parmi les altcoins. Les jetons YFI ont bondi de 18% vendredi après que ses développeurs ont annoncé l’achèvement d’un rachat de 7,5 millions de dollars, pour 282,4 jetons, sur le marché libre.

Le déménagement fait partie d’un changement prévu dans la stratégie de jeton du projet au cours des prochains mois. Yearn, comme d’autres projets de financement décentralisé, s’appuie sur des contrats intelligents pour les services financiers tels que le prêt, le commerce et le paiement d’intérêts aux détenteurs de jetons et était l’un des jetons DeFi dits « blue chips » en 2020.