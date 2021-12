Prédiction hebdomadaires Bitcoin: BTC offrira la plus grande opportunité d’achat avant 100 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est dans une phase d’accumulation massive avant d’exploser à 100 000 $ ou plus.

La course haussière devrait commencer après une correction profonde du prix d’achat moyen de MicroStrategy à 29 860 $.

Les mesures en chaîne suggèrent que les détenteurs à long terme enregistrent des bénéfices, ajoutant un vent arrière à la thèse baissière.

Le prix du Bitcoin oscille autour du niveau psychologique de 50 000 $ depuis un certain temps. La rupture d’une barrière de soutien cruciale est susceptible de déclencher un crash brutal pour BTC. Les mesures en chaîne suggèrent également que les détenteurs à long terme réalisent des bénéfices, anticipant une chute brutale.

Prix ​​du Bitcoin et accumulation de MicroStrategy

Le prix du Bitcoin est resté coincé entre la moyenne mobile simple (SMA) de 21 semaines à 51 782 $ et la SMA de 50 semaines à 44 730 $ pendant environ deux semaines. Bien que BTC ait traversé le crash de 50 semaines du SMA le 4 décembre, il s’est rapidement rétabli. Alors que la vente se poursuit, la grande crypto se fraie lentement un chemin pour tester à nouveau le niveau de support vital.

Une clôture hebdomadaire en dessous de la SMA de 50 semaines à 44 730 $ indiquera un changement majeur de tendance de haussière à baissière. Cette évolution signalerait également que le prix du Bitcoin devrait collecter des liquidités inférieures au niveau de support de 40 596 $.

Bien que cette course de liquidités puisse faire tomber BTC en dessous de 40 000 $, il s’agit d’un mouvement temporaire. À long terme, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que la crypto pionnière se consolide ici avant de se diriger vers 30 000 $ ou la liquidité restant en dessous.

Fait intéressant, cette baisse est nécessaire pour déclencher les stop-loss se situant en dessous d’un niveau critique de 29 860 $, qui est le prix d’achat moyen de MicroStrategy. À ce jour, la société de logiciels de business intelligence a acheté 122 477 BTC, ce qui représente 0,53 % du total des BTC existants.

La valeur totale des Bitcoins détenus par MicroStrategy s’élève à 5,76 milliards de dollars, ce qui indique un bénéfice d’environ 56%. Il est juste de supposer que de nombreuses baleines ou détenteurs à long terme qui parient sur BTC ont un prix moyen à peu près au même niveau que MicroStrategy ou un peu moins.

Par conséquent, une baisse en dessous du prix moyen de MicroStrategy à 29 860 $ indiquera un scénario de « douleur maximale » et est susceptible d’être l’endroit où de nombreux investisseurs peuvent paniquer et vendre pour éviter les pertes. Les teneurs de marché sont susceptibles de pousser le prix du Bitcoin pour retester cette barrière, donc, ou juste en dessous de celle-ci.

Bien que ces perspectives soient spéculatives, elles auraient du sens pour BTC, en particulier du point de vue des teneurs de marché en raison de l’offre se situant en dessous des multiples mèches présentes autour du niveau psychologique de 30 000 $. Au total, ce mouvement représenterait un crash de 36% par rapport à la position actuelle.

Bien que peu probable, le pire des scénarios serait que BTC chute de 48%, ce qui lui permettrait de retester le SMA de 200 semaines à 23 935 $.

Graphique BTC/USD sur 1 semaine

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock reflète les niveaux mentionnés ci-dessus. Cet indice en chaîne montre que le groupe immédiat d’investisseurs «in the Money» s’étend de 28 350 $ à 46 636 $.

Environ 5,23 millions d’adresses ont acheté 3,13 millions de BTC à un prix moyen de 38 283 $. Par conséquent, une clôture hebdomadaire en dessous de ce niveau provoquera des ventes de panique parmi les investisseurs qui pourraient faire chuter le gros crypto à des niveaux inférieurs à 30 000 $.

De plus, toute pression d’achat à court terme est susceptible de faire face à d’énormes vents contraires, car un groupe massif d’investisseurs sous-marins est présent de 55 302 $ à 67 413 $. Dans cette fourchette, environ 6,65 millions d’adresses qui ont acheté 3,37 millions de BTC sont « Out of the Money ». Seul un pic massif de la pression d’achat sera en mesure de surmonter la pression de vente des investisseurs de ce cluster essayant d’atteindre le seuil de rentabilité.

Par conséquent, la conclusion logique est que les perspectives de BTC favorisent les traders.

BTC GIOM

Le graphique du choc d’offre soutient les perspectives baissières pour Bitcoin. Cela montre que les détenteurs à long terme réalisent des bénéfices.

Willy Woo, un analyste populaire a déclaré,

les détenteurs à long terme ont vendu et pris des bénéfices, mais en tant que cohorte, ils continuent de se trouver dans une région de pic d’accumulation. Les marchés baissiers coïncident lorsque ces détenteurs se sont départis de leurs pièces, malgré la peur du marché, structurellement, nous ne sommes pas configurés pour un marché baissier.

Graphique de choc d’offre BTC

La baisse de 0,83 % du nombre de baleines détenant entre 100 et 100 000 BTC est également à l’origine d’une vente massive. Environ 136 baleines se sont déchargées de leurs positions, comme le montre le graphique des chocs d’offre ci-dessus.

Tableau de répartition des baleines BTC

Le seul graphique qui montre de l’espoir et présente la possibilité d’une perspective haussière à court terme est le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV), oscillant autour de -1,8%. Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté du BTC au cours de l’année écoulée.

Une valeur négative représente que les détenteurs à court terme vendent et est souvent appelée « zone d’opportunités ». C’est là que les détenteurs de moyen à long terme s’accumulent. Ainsi, il est possible que BTC assiste à une frénésie d’achats potentielle qui la pousse à retester le SMA de 21 semaines à 51 776 $ ou à atteindre la barrière de résistance de 57 845 $, dans un cas très haussier.

BTC MVRV 365 jours

Bien que le scénario décrit ci-dessus soit sans aucun doute baissier pour les détenteurs à court terme, il offrira aux investisseurs à long terme une opportunité d’achat parfaite. Un nouveau test du prix d’achat moyen de MicroStrategy à 29 860 $ permettra aux investisseurs de s’attendre à un renversement de la baisse.

La tendance à la hausse qui en résultera propulsera probablement le prix du Bitcoin à un nouveau sommet historique à 100 000 $. Cependant, si le prix du Bitcoin décide d’ignorer le crash et produit une clôture hebdomadaire au-dessus du sommet historique actuel à 69 000 $, cela invalidera la thèse haussière.

Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BTC se dirige vers d’autres barrières psychologiques telles que 70 000 $ ou 80 000 $.