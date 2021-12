Ripple Prix Forecast 2022: XRP verra un prix à deux chiffres et une incertitude réglementaire réduite | Cryptomonnaie

Ripple termine 2021 sur une note positive en s’implantant dans l’est malgré le procès en cours aux États-Unis contre la Securities & Exchange Commission.

Le prix du XRP a brûlé vivement au premier semestre 2021, mais son élan semble s’être évanoui au second semestre.

Indépendamment des performances médiocres, Ripple et son jeton natif XRP ont un bel avenir devant eux en 2022.

L’industrie de la crypto-monnaie a prospéré en 2021 après avoir traversé une année épuisante en 2020. La reprise n’a été qu’un miracle, car Bitcoin et de nombreuses autres cryptos ont atteint un nouveau record historique. L’adoption d’actifs numériques, que ce soit sur le marché DeFi, NFT ou Metaverse, a explosé.

Contrairement aux années précédentes, où l’implication institutionnelle était faible, 2021 a vu de grandes entreprises s’aligner sur l’écosystème en plein essor des crypto-monnaies.

Ripple, en particulier, a porté ses fardeaux de l’année dernière, mais s’est étonnamment relevé et a fait des progrès incroyables. Alors que le prix du XRP a réussi à augmenter de façon spectaculaire au premier semestre 2021, le second semestre a vu son élan s’affaiblir et la volatilité s’assécher. Pourtant, 2022 est susceptible de voir Ripple et XRP brûler brillamment et prospérer.

Ripple et son voyage ardu en 2021

SEC contre Ripple

La Securities & Exchange Commission (SEC) des États-Unis a poursuivi Ripple le 22 décembre 2020 pour avoir prétendument vendu des titres non enregistrés dans le pays. Le procès de 1,3 milliard de dollars a été un choc pour les détenteurs de XRP et la communauté, compte tenu des réunions à huis clos que la startup blockchain a eues avec plusieurs régulateurs locaux au fil des ans.

Plus important encore, cela a créé un précédent dans l’écosystème étant donné le manque de clarté réglementaire.

Après presque un an de va-et-vient, il ne semble pas y avoir de conclusion. L’affaire est bloquée à un point où Ripple a demandé à la SEC de soumettre des documents qui détaillent la discussion ou le raisonnement de l’organisme de réglementation qui a permis de classer Bitcoin et Ethereum comme produits de base.

Les défendeurs soutiennent que ces documents révèlent la nature contradictoire de la prise de décision de la SEC, ce qui pourrait aider à prouver que les autorités n’ont pas fourni à Ripple un préavis équitable concernant le fait que le XRP était considéré comme un titre. Cependant, le demandeur fait valoir que ces documents cruciaux sont protégés par le privilège du processus délibératif (DPP).

La juge Sarah Netburn a effectué un examen à huis clos de ces documents pour confirmer les affirmations des autorités, mais le processus n’est pas parvenu à une conclusion et la SEC et Ripple ont été invitées à un nouveau briefing.

Il y a une forte probabilité que le procès s’étende à l’année prochaine, voici à quoi on peut s’attendre pour l’avenir.

SEC gagne

Si la SEC gagne le procès contre Ripple, cela créera un précédent pour les années à venir et donnera à l’agence de réglementation le pouvoir de contrôler et de réglementer les projets de crypto-monnaie avec une courte laisse.

Bien que cela puisse étouffer l’innovation, il pourrait également y avoir un sentiment de clarté et un ensemble de lignes directrices que les projets à venir peuvent suivre pour éviter de tomber sous l’œil vigilant des régulateurs.

Ripple devrait alors payer une lourde amende et concentrer ses activités ailleurs que dans l’ouest. Ce scénario pourrait également amener d’autres pays européens à suivre le même chemin, ce qui laissera à l’entreprise un peu moins de chemin à parcourir.

Le prix du XRP pourrait prendre un coup énorme, mais ce serait probablement de courte durée.

La SEC pourrait ne pas rester les bras croisés après la victoire et pourrait se concentrer sur Ethereum, comme le pensent de nombreux spéculateurs.

Développant ses réflexions sur la possibilité que l’ETH soit la prochaine cible, John Deaton, l’amicus curiae nommé par le tribunal, a déclaré :

Il y a une raison pour laquelle Gensler ne commentera pas s’il pense que #Ether est une sécurité. C’est parce qu’il veut avoir la possibilité de les poursuivre. Ce qui est fou, c’est que, avec Gensler à la barre, le procès pourrait finalement donner à Ripple et XRP un avantage pour l’avenir.

Ripple gagne

Si Ripple gagne le procès contre la SEC, cela mettra probablement l’agence fédérale en arrière, ce qui pourrait également indiquer un changement de paradigme dans les lois sur les valeurs mobilières pour les crypto-monnaies.

Bien que la victoire potentielle puisse mettre Ripple dans un endroit sûr, les projets existants et à venir pourraient encore manquer de clarté.

Les régulateurs devraient réfléchir à deux fois avant de se lancer dans d’autres grands projets comme Ripple.

Le prix du XRP pourrait connaître une augmentation massive et établir un nouveau record plus élevé.

Raol Paul, l’ancien responsable des ventes de fonds spéculatifs européens, a déclaré que son investissement dans le XRP après le procès en décembre présentait des statistiques «risques-récompenses» « évidentes ».

Paul a ajouté,

Le prix a été fortement réduit, puis je l’ai regardé et j’ai pensé : « Eh bien, qu’est-ce que ça va faire ? Tomber à 100 % d’ici à zéro ? Mais si c’est résolu, c’est 10 fois. Et je me dis ‘Eh bien, c’est une évidence.’ Pourquoi ne prendriez-vous pas un risque/récompense de 10-1 qui a un catalyseur autour de lui ?

Des progrès notables malgré les vents contraires

Bien que 2021 puisse ressembler à des poursuites et à une bureaucratie pour Ripple, la société de grand livre distribué a réalisé des réalisations notables non seulement dans ses ventes, mais aussi dans ses partenariats.

Les ventes nettes pour les trois trimestres de 2021 ont augmenté d’environ 450%, passant de 146,41 millions de dollars à 806 millions de dollars. Le troisième trimestre de 2021 a enregistré les ventes les plus élevées d’une valeur de 497 millions de dollars, toutes résultant de la liquidité à la demande (ODL).

ODL est un service qui exploite XRP pour les transactions transfrontalières. Contrairement à la méthode traditionnelle qui inclut le capital de blocage et le préfinancement des comptes de destination, l’ODL permettra des transferts instantanés et réduira les coûts opérationnels.

Fait intéressant, les ventes ODL pour Ripple ont augmenté de 231 % entre le premier et le troisième trimestre de 2021, indiquant une demande croissante de transferts de fonds alimentés par la blockchain.

Ventes trimestrielles 2020, 2021

Le développement le plus important au premier trimestre 2021 a inclus l’acquisition à 40 % par Ripple du principal spécialiste des paiements transfrontaliers en Asie, Tranglo. L’investissement stratégique a été conçu pour étendre la portée de l’ODL à la région APAC.

Au deuxième trimestre 2021, les transactions ODL européennes ont augmenté de 250%, donnant une idée du paysage réglementaire dans cette région. Pour améliorer encore les envois de fonds dans les pays européens, Ripple a nommé Sendi Young au poste de directeur général de l’Europe. La société a également annoncé son incursion dans l’espace NFT via son investissement dans Mintable.

Enfin, le troisième trimestre 2021 a connu une forte augmentation de l’utilisation du XRP pour les paiements transfrontaliers en raison du passage de clients hérités comme SBI Remit de RippleNet aux solutions ODL. Les volumes ODL ont augmenté de 130 % d’un trimestre à l’autre.

Sur le front du NFT, la société basée aux États-Unis a annoncé le développement d’un fonds de création de 250 millions de dollars pour aider les créateurs, les marques et les marchés à explorer de nouveaux cas d’utilisation de jetons non fongibles sur le XRP Ledger.

L’un des principaux partenariats au cours du trimestre comprenait l’Autorité monétaire royale du Bhoutan. Ripple les aide à piloter une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) en utilisant sa technologie.

Fondamentalement, Ripple est devenu fort malgré le procès de 1,3 milliard de dollars de la SEC. Le sort du prix XRP, d’autre part, repose en grande partie sur la façon dont l’affaire se termine et pourrait soit la catapulter à des niveaux record, soit supprimer son potentiel.

Le prix du XRP intéresse les investisseurs à long et à court terme

Le prix du XRP semble former une tasse et une poignée sur son graphique hebdomadaire. Le motif de continuation se forme après une progression vers le haut qui ressemble à un bol ou à un fond arrondi accompagné d’une fourchette de négociation, ce qui aboutit à la poignée.

L’objectif de cette configuration haussière est obtenu en ajoutant la distance entre le point le plus bas de la coupe vers le haut et le point de rupture. Dans ce cas, la tasse et la poignée prévoient que le prix du XRP pourrait entrer dans une course haussière de 1 625 % vers 34 $. Lorsque la distance est mesurée du point de rupture au fond de la tasse, elle prévoit une rupture de 94,20% à 3,82 $.

Même si les perspectives haussières peuvent sembler difficiles à réaliser, les investisseurs doivent avoir l’esprit ouvert. Si Ripple gagne le procès contre la SEC, il y a une forte probabilité que le prix du XRP brise son précédent record de 3,31 $ et monte en flèche.

Graphique XRP/USD sur 1 semaine

Les adresses actives quotidiennes (DAA) sur le grand livre XRP sont un facteur de soutien majeur pour les perspectives optimistes malgré les faibles niveaux de volatilité observés récemment. Cette métrique est actuellement dans le territoire à trois chiffres, ce qui suggère que le réseau continue de croître.

Le volume en chaîne est le seul facteur manquant qui n’a pas encore été haussier. Il se situe actuellement à 2,98 milliards de dollars, juste en dessous de sa moyenne sur 30 jours à 3,21 milliards de dollars. Un pic de cet indice pourrait indiquer une rentrée de capital.

XRP DAA, volume

Au cours de l’année écoulée, les adresses détenant 1 million à 10 millions de XRP ont augmenté leurs avoirs de 2,76 milliards à 3,32 milliards de jetons. L’augmentation de 18,10 % suggère que les institutions continuent d’accumuler du XRP, s’attendant à ce que sa valeur marchande augmente dans les mois ou les années à venir.

Distribution des baleines XRP

En supposant que le bas de la poignée est d’environ 0,50 $, la thèse haussière liée à la configuration de la tasse et de la poignée échouera si le prix XRP produit un swing bas en dessous. Un scénario similaire pourrait se produire si Ripple perd le procès contre la SEC. Dans de telles circonstances, le prix XRP pourrait briser le niveau de support de 0,50 $ et baisser vers 0,23 $.

Concoction parfaite pour 2022

Avec l’élan haussier croissant dans l’industrie de la crypto-monnaie, le prix du XRP pourrait dépasser son précédent record historique en 2022. Pourtant, tout dépendrait de l’issue du procès SEC contre Ripple.

Arriver en tête pourrait servir de vent arrière à l’argument haussier et propulser le XRP au-delà du sommet historique de 3,31 $ vers le territoire à deux chiffres. Ripple a les bases pour réaliser son potentiel de hausse car il fait des progrès significatifs dans l’hémisphère oriental et s’établit dans les pays européens et du Moyen-Orient.

Mais si Ripple perd le procès, il perdra, au mieux, son terrain aux États-Unis. La nouvelle pourrait faire baisser temporairement le prix du XRP avant que le marché ne réalise ses solides fondamentaux.

Gregor Horvat projette un rebond pour le prix XRP/USD l’année prochaine sur son analyse Elliott Wave :

Analyse des vagues d’Elliott XRP/USD

par Gregor Horvat

Sur XRP/USD, nous assistons à une action latérale des prix au cours des trois dernières années qui peut être une quatrième vague, idéalement un triangle afin que la faiblesse puisse être limitée à 0,30 cents, ou à 10, si la quatrième vague sera un plat. Mais dans les deux cas, nous pensons que le rebond peut être vu l’année prochaine.