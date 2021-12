La tendance à la baisse décentralisée et à la baisse n’est pas encore terminée, la vente des frais généraux demeure | Cryptomonnaie

Le prix de Decentraland reste sous pression vendeuse, les partisans s’attendent à ce que la liquidation des positions longues alimente une nouvelle baisse.

Les récents partenariats du jeton métavers ont accru sa domination sociale et sa popularité.

La vente de biens immobiliers virtuels dans l’écosystème Decentraland se poursuit alors que les marques versent des capitaux dans le métaverse.

Les analystes notent des plus bas plus bas sur le graphique des prix Decentraland prédisent un effet d’arrondi et un renversement de tendance à un moment donné.

Le prix Decentraland est dans une tendance baissière atteignant des sommets plus bas au cours de la semaine dernière. Les analystes s’attendent à ce que la vente des frais généraux augmente la pression sur le jeton du métaverse, faisant baisser le prix.

Le prix des produits dérivés pourrait subir une nouvelle baisse à mesure que les positions longues sont déchargées

Le prix du jeton métavers Decentraland a affiché des sommets plus bas depuis une semaine maintenant. Ceci est considéré comme indicatif d’une tendance à la baisse. Les partisans pensent que le prix de Decentraland a rencontré une résistance à des niveaux de plus en plus bas, par conséquent, il est possible que les positions longues soient déchargées. Les échanges de jetons Decentraland pourraient augmenter la pression de vente et alimenter un récit baissier.

Decentraland a enregistré plus de 25% de pertes au cours des deux dernières semaines. Malgré l’afflux de capitaux des marques et des institutions achetant des biens immobiliers virtuels dans le métaverse de Decentraland, il y a une augmentation de la pression de vente sur le jeton à travers les bourses.

Tyler Hill, un analyste de crypto-monnaie et YouTuber, a évalué la tendance des prix de Decentraland et a observé que le jeton métaverse a atteint des sommets inférieurs consécutivement au cours de la semaine dernière. Hill a noté trois occasions manquées d’inversions de tendance le long de la tendance baissière.

Hill a déclaré que le fait d’observer la réduction de la distance entre les dépressions inférieures indique un effet d’arrondi. Une fois que la pression à la baisse ralentit, le prix de Decentraland pourrait se redresser et les traders pourraient avoir plus de succès en poussant le jeton plus haut.

Les analystes s’attendent à ce que Decentraland surpasse le jeton de jeu métaverse play-to-earn Axie Infinity une fois qu’il se remet de la tendance baissière.

Les analystes de Netcost-Security sont optimistes sur le prix de Decentraland et prévoient un rebond à 4 $.