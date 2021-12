Le prix de l’Ethereum a besoin d’une confirmation de swing bas pour que l’ETH puisse se rallier à 4 500 $ | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum est au-dessus d’un niveau de support crucial à 3 912 $, tentant d’établir un plus bas plus élevé.

Les mesures en chaîne suggèrent que l’ETH a une chance d’atteindre un record s’il peut surmonter le niveau de résistance à 4 200 $.

Une panne du niveau de support de 3 669 $ créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière.

Le prix de l’Ethereum est à un point d’inflexion alors que les acheteurs tentent de mettre en place un régime haussier. En cas de succès, l’ETH déclenchera probablement une tendance haussière à court terme qui peut évoluer en un rallye haussier dans certaines conditions.

Prix ​​Ethereum à la croisée des chemins

Le prix de l’Ethereum a augmenté de 13% entre le 15 et le 16 décembre après avoir rebondi deux fois sur le niveau de support de 3 669 $. Cette ascension a franchi la barrière aérienne à 3 912 $ et essaie actuellement de la transformer en un niveau de support.

En cas de succès, cela créera un plus bas plus élevé, indiquant le début d’une tendance haussière. Dans cette situation, ETH tentera de surmonter l’obstacle de 4 155 $ et de collecter des liquidités au-dessus. Une pression d’achat accrue est nécessaire pour retourner cette zone de résistance et tester à nouveau le plafond de 4 433 $ ou le nombre entier de 4 500 $.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

Alors que les perspectives techniques révèlent un niveau de résistance supplémentaire à 4 788 $, les mesures en chaîne indiquent qu’un effacement de 4 500 $ mettra le prix d’Ethereum sur une autoroute à 5 000 $ ou plus. Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montre qu’un groupe important d’investisseurs sous-marins est présent à environ 4 236 $. Ici, 1,24 million d’adresses qui ont acheté environ 12 millions d’ETH sont « Out of the Money ».

Par conséquent, l’élimination de cette barrière poussera ces détenteurs dans le territoire « rentable », réduisant ainsi la pression de vente globale.

ETH GIOM

Le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) sur 30 jours pour le prix de l’Ethereum soutient également les perspectives haussières.

Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté de l’ETH au cours du mois dernier. Le MVRV à 30 jours pour l’ETH oscille à -10%, indiquant que les investisseurs à court terme ne sont pas rentables. Cependant, -10 % est la « zone d’opportunités », où les détenteurs de longue date s’accumulent.

Par conséquent, un renversement de tendance semble probable pour l’ETH.

ETH MVRV 30 jours

D’un autre côté, si le prix de l’Ethereum ne parvient pas à se maintenir au-dessus de 3 912 $, cela indiquera une faiblesse de la dynamique haussière. Ce développement fera tomber ETH au niveau de support immédiat à 3 669 $. Alors que les acheteurs ont une chance de revenir ici, un creux inférieur à ce niveau invalidera la thèse haussière.

Dans une telle situation, le prix Ethereum pourrait revoir la barrière de 3 415 $.